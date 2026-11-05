Innerhalb weniger Tage waren zahlreiche Passagierflüge in Europa von Bombendrohungen betroffen. Am Donnerstag, 5. November, gingen Warnungen gegen Maschinen verschiedener Fluggesellschaften ein, darunter Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus und Finnair. Betroffen waren unter anderem Verbindungen nach Rom, Warschau, Sofia und Prag. Sicherheitskräfte kontrollierten die Flugzeuge, teilweise kamen auch Kampfjets zum Einsatz. Bereits am Dienstag hatte es ähnliche Vorfälle gegeben. Bei den bislang abgeschlossenen Kontrollen wurden nach Behördenangaben keine Hinweise auf Sprengstoff gefunden (Stand: 5. November 2026, 13 Uhr MEZ).

Bombendrohung: Diese Flüge und Airlines waren bisher betroffen

Zwischen dem 2. und 5. November 2026 wurden Bombendrohungen gegen mindestens 23 Passagierflüge in Europa gemeldet. Betroffen waren folgende Verbindungen:

Montag, 2. November

Wizz Air: London-Luton – Sofia (Umleitung nach Budapest)

Dienstag, 3. November