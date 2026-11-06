Seit Jahren warten Fans auf eine neue Welttournee von Eminem. Der US-Rapper, der mit Hits wie «Lose Yourself», «Without Me» und «Stan» Musikgeschichte schrieb, tritt mittlerweile nur noch vereinzelt live auf. Auch nach der Veröffentlichung seines Albums «The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)» im Jahr 2024 blieb eine grosse Konzertreise aus. Nun richtet sich der Blick auf 2027.

Eminem: Noch keine Tour oder Konzerte für 2027

Im Internet kursieren seit längerem immer wieder Spekulationen über eine Rückkehr des Rappers auf die grossen Bühnen. Ob Eminem 2027 wieder auf Welttournee geht, ist derzeit offen. Auf seiner offiziellen Website sind keine kommenden Auftritte aufgeführt. Auch beim Konzertveranstalter Live Nation fehlen neue Termine. Fans sollten deshalb vermeintliche Tourpläne und Ticketangebote kritisch prüfen.

Schweizer Fans warten besonders lange auf ein Wiedersehen. Zuletzt trat Eminem am 6. Juli 2018 am Openair Frauenfeld im Kanton Thurgau auf. Seither gab es kein weiteres öffentliches Konzert des Rappers in der Schweiz. Auch für 2027 ist bislang weder ein Festivalauftritt noch eine eigene Show angekündigt.

Eminem stand 2026 mehrfach auf der Bühne

Ganz von der Live-Musik verabschiedet hat sich der 54-Jährige allerdings nicht. Am 22. Januar 2026 trat Eminem beispielsweise überraschend in der Little Caesars Arena in Detroit auf. Das Konzert fand im Rahmen einer internen Veranstaltung des US-Unternehmens Rocket Mortgage statt.