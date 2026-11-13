Vom 16. Janur 2026 bis zum 11. Dezemberg 2026 dauert die «Loop Tour» von Ed Sheeran bisher an. Während der britische Sänger 2026 zahlreiche Konzerte in Nord- und Südamerika spielt, richtet sich der Blick seiner europäischen Fans bereits auf das kommende Jahr. Was ist zu Konzerten derzeit bekannt?

Ed Sheeran: Tour und Konzerte in Europa 2027

Seine laufende «Loop Tour» führt den Sänger zum Jahresende 2026 unter anderem nach Chile, Argentinien und Brasilien. Das letzte derzeit auf seiner offiziellen Website aufgeführte Konzert ist für den 11. Dezember in Mexiko-Stadt angesetzt. Medienberichten zufolge gab Ed Sheeran in einem Newsletter an seine Fans Einblick in seine weiteren Tourpläne. Darin stellte er Konzerte in Europa für 2027 in Aussicht. Konkrete Konzerttermine fehlen bislang. Gleichzeitig deutete der Musiker an, dass er danach eine längere Pause vom Tourleben einlegen möchte.

Nach der Tour will Ed Sheeran kürzertreten

Öffentlich sprach Sheeran bereits mehrfach darüber, dass er noch eine grosse Tournee absolvieren wolle, bevor er wegen der Schulzeit seiner Töchter seinen Alltag stärker auf seine Familie ausrichtet. Die geplante Europatournee 2027 könnte deshalb vorerst eine der letzten Gelegenheiten sein, den Sänger im Rahmen einer umfangreichen Konzertreise live zu erleben. Wann und in welchen Ländern er auftreten wird, bleibt abzuwarten.