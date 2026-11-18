Wer am Mittwoch, 18. November 2026, EA FC 27 spielen möchte, muss mit Verbindungsproblemen rechnen. Auf dem Störungsportal Downdetector melden Nutzerinnen und Nutzer aktuell Probleme mit den Diensten des Videospielherstellers Electronic Arts (EA).

EA: Wartungsarbeiten an den Servern – FC 27, FC 26 und FC 25 betroffen

Auf seiner offiziellen Statusseite weist EA auf planmässige Wartungsarbeiten an den Servern von EA Sports FC 27 hin. Davon sind auch die beiden Vorgängertitel EA FC 26 und EA FC 25 betroffen.

Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden und der Onlinebetrieb wieder uneingeschränkt möglich ist, geht aus den Angaben zum Serverstatus nicht hervor.

EA-Server down? Auch andere Spiele betroffen

Abseits der Fussballsimulation meldet Electronic Arts teilweise Störungen bei Battlefield 2042 und Madden NFL 26. Ein flächendeckender Serverausfall liegt gemäss der offiziellen Statusübersicht derzeit jedoch nicht vor. Die Server von EA Sports FC Mobile, Battlefield 6 und Apex Legends sind ebenso online wie die Dienste EA App und EA Play.