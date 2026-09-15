Panorama

Der offizielle Release von EA Sports FC 27 ist erst am 25. September. Einige Spielerinnen und Spieler können aber bereits eine Woche früher loslegen.

Für Fussballfans beginnt in wenigen Tagen eine neue Saison – zumindest auf der Konsole. EA Sports FC 27 steht vor dem Start. Während sich Käuferinnen und Käufer der Standard Edition noch etwas gedulden müssen, dürfen andere bereits ab Freitag, 18. September, auf den virtuellen Rasen.

Wann startet der Early Access von EA FC 27?

Auf PlayStation, Xbox und Nintendo-Plattformen beginnt der Early Access von EA Sports FC 27 am Freitag, 18. September, um 0 Uhr regionaler Zeit. In der Schweiz können berechtigte Spielerinnen und Spieler damit in der Nacht von Donnerstag auf Freitag loslegen.

Auf dem PC sieht die Startzeit etwas anders aus. Dort schaltet EA den Vorabzugang bereits am Donnerstag, 17. September, um 23 Uhr UTC frei. In der Schweiz entspricht das aufgrund der Sommerzeit Freitag, 18. September, 1 Uhr.

Damit starten Konsolenspieler in der Schweiz sogar eine Stunde früher als PC-Spieler.

Wer kann EA FC 27 schon am Freitag spielen?

Der vollständige Early Access ist vor allem für Käufer der Ultimate Edition vorgesehen. Auch die zeitweise angebotene Ultimate Plus Edition beinhaltet den Vorabzugang.

Beide Versionen ermöglichen bis zu sieben Tage früheren Zugriff auf das vollständige Spiel. Wer lediglich die Standard Edition gekauft hat, muss dagegen grundsätzlich bis zum regulären Release warten.

Eine weitere Möglichkeit gibt es über EA Play. Mitglieder erhalten ab dem 18. September eine zehnstündige Testversion von EA Sports FC 27. Damit lässt sich das Spiel ebenfalls vor dem regulären Release ausprobieren, die Spielzeit ist allerdings begrenzt.