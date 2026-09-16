Panorama

Noch vor dem offiziellen Release von EA Sports FC 27 können Fussballfans mit ihrem Ultimate Team loslegen. Am Mittwoch öffnet die Web App ihre Türen.

Für viele Fussballfans beginnt die neue Saison von EA Sports FC 27 schon vor dem eigentlichen Spielstart. Während der Early Access erst am Freitag, 18. September, beginnt, steht bereits am heutigen Mittwoch ein wichtiger Termin an: Die Web App für den beliebten Ultimate-Team-Modus soll freigeschaltet werden.

EA FC 27 Web App: Um welche Uhrzeit startet sie heute?

Der Start der Web App ist für Mittwoch, 16. September 2026, um 17.00 Uhr UTC vorgesehen. In der Schweiz entspricht das 19.00 Uhr.

Wer direkt zum Start dabei sein möchte, sollte allerdings etwas Geduld mitbringen. Ob der Zugang für alle Nutzer unmittelbar zur angekündigten Uhrzeit funktioniert, lässt sich im Voraus nicht garantieren.

Die Web App kann über die offizielle Webseite von EA Sports FC im Browser aufgerufen werden. Eine Installation des vollständigen Spiels ist dafür nicht notwendig.

Was kann man mit der Web App von EA FC 27 machen?

Die Web App ermöglicht es, zahlreiche Funktionen von Football Ultimate Team direkt im Browser zu nutzen. Spieler können ihren Verein verwalten und sich auf die neue Saison vorbereiten, ohne EA FC 27 bereits auf der Konsole oder dem PC starten zu müssen.

Zu den Funktionen gehören unter anderem:

Das eigene Ultimate Team und die Mannschaft verwalten.

Spieler auf dem Transfermarkt suchen, kaufen und verkaufen, sofern der Zugang freigeschaltet ist.

Squad Building Challenges abschliessen.

Verfügbare Packs öffnen und den eigenen Club organisieren.

Gerade für Ultimate-Team-Fans ist die Web App deshalb interessant. Sie können sich bereits vor den ersten Partien mit ihrem Kader beschäftigen und die Grundlagen für die neue Saison legen.