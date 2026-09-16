Für viele Fussballfans beginnt die neue Saison von EA Sports FC 27 schon vor dem eigentlichen Spielstart. Während der Early Access erst am Freitag, 18. September, beginnt, steht bereits am heutigen Mittwoch ein wichtiger Termin an: Die Web App für den beliebten Ultimate-Team-Modus soll freigeschaltet werden.
EA FC 27 Web App: Um welche Uhrzeit startet sie heute?
Der Start der Web App ist für Mittwoch, 16. September 2026, um 17.00 Uhr UTC vorgesehen. In der Schweiz entspricht das 19.00 Uhr.
Wer direkt zum Start dabei sein möchte, sollte allerdings etwas Geduld mitbringen. Ob der Zugang für alle Nutzer unmittelbar zur angekündigten Uhrzeit funktioniert, lässt sich im Voraus nicht garantieren.
Die Web App kann über die offizielle Webseite von EA Sports FC im Browser aufgerufen werden. Eine Installation des vollständigen Spiels ist dafür nicht notwendig.
Was kann man mit der Web App von EA FC 27 machen?
Die Web App ermöglicht es, zahlreiche Funktionen von Football Ultimate Team direkt im Browser zu nutzen. Spieler können ihren Verein verwalten und sich auf die neue Saison vorbereiten, ohne EA FC 27 bereits auf der Konsole oder dem PC starten zu müssen.
Zu den Funktionen gehören unter anderem:
Das eigene Ultimate Team und die Mannschaft verwalten.
Spieler auf dem Transfermarkt suchen, kaufen und verkaufen, sofern der Zugang freigeschaltet ist.
Squad Building Challenges abschliessen.
Verfügbare Packs öffnen und den eigenen Club organisieren.
Gerade für Ultimate-Team-Fans ist die Web App deshalb interessant. Sie können sich bereits vor den ersten Partien mit ihrem Kader beschäftigen und die Grundlagen für die neue Saison legen.
Welche Funktionen verfügbar sind, hängt unter anderem vom jeweiligen Konto und dessen Zugangsberechtigungen ab.
Wo kann man sich bei der EA FC 27 Web App anmelden?
Der Zugang erfolgt über die offizielle Web App von Electronic Arts. Nutzer melden sich dort mit ihrem EA-Konto an, das sie auch für EA Sports FC verwenden.
Wer bereits einen Ultimate-Team-Verein besitzt, sollte darauf achten, das richtige Konto zu verwenden.
Wichtig ist ausserdem: Nicht jedes Konto erhält automatisch uneingeschränkten Zugriff auf sämtliche Funktionen. Insbesondere der Transfermarkt kann an zusätzliche Voraussetzungen gebunden sein.
Wann erscheint die EA FC 27 Companion App?
Wer sein Ultimate Team lieber über das Smartphone verwaltet, muss sich noch einen Tag gedulden.
Die aktualisierte Companion App soll am Donnerstag, 17. September, um 19 Uhr Schweizer Zeit erscheinen.
Über die App lassen sich zahlreiche Funktionen von Ultimate Team auch unterwegs nutzen. Sie ergänzt damit die browserbasierte Web App.
Wann kann man EA FC 27 tatsächlich spielen?
Der heutige Start der Web App bedeutet nicht, dass das vollständige Spiel bereits verfügbar ist.
Der Early Access von EA Sports FC 27 beginnt am Freitag, 18. September. Auf Konsolen ist der Start in der Schweiz für 0 Uhr vorgesehen. Auf dem PC beginnt der Vorabzugang um 1 Uhr Schweizer Zeit.
Den vollständigen Vorabzugang erhalten unter anderem Käufer der Ultimate Edition. Mitglieder von EA Play können das Spiel im Rahmen einer zeitlich begrenzten Testversion ausprobieren.
Der reguläre Release von EA Sports FC 27 folgt am Freitag, 25. September 2026.
Für Ultimate-Team-Fans beginnt die neue Saison damit bereits am Mittwochabend – zwei Tage vor dem Early Access.