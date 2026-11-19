In den Schweizer Bergen hat die Wintersportsaison begonnen. Vor allem in hoch gelegenen Skigebieten können Ski- und Snowboardfahrer bereits die ersten Schwünge auf den Pisten ziehen. Auch abseits der Gletscherregionen haben einzelne Bergbahnen den Betrieb aufgenommen. Das Pistenangebot ist vielerorts allerdings noch eingeschränkt.

In diesen Schweizer Skigebieten ist Skifahren bereits möglich

In Saas-Fee (VS) läuft die Wintersaison seit dem 31. Oktober. Gemäss Angaben von Saastal Tourismus stehen dort derzeit rund 30 Pistenkilometer zur Verfügung. Nebst den Gletscherpisten sind auch die Abfahrten bis Morenia geöffnet.

Auch Zermatt (VS) ist bereits in die Wintersaison gestartet. In Verbier (VS) und auf dem Schilthorn (BE) haben die Bergbahnen zunächst einen Wochenendbetrieb aufgenommen. In Andermatt (UR) war der Saisonauftakt am Gemsstock für den 14. November angesetzt. In Engelberg-Titlis (OW) und auf dem Glacier 3000 (VD/BE) hat die Saison ebenfalls begonnen. In Davos (GR) soll auf der Parsenn ab dem 20. November nach bisherigem Wochenendbetrieb der tägliche Skibetrieb beginnen.

Weitere Skigebiete öffnen noch im November

Am 21.11. ist die Saisoneröffnung am Corvatsch im Engadin geplant. Am 26. November soll es auch im grenzüberschreitenden Skigebiet Samnaun-Ischgl losgehen.

In Laax (GR) ist der Saisonauftakt für den 28. November geplant. In Arosa Lenzerheide (GR) soll am selben Tag der tägliche Skibetrieb beginnen. Erste Pisten am Hörnli in Arosa öffnen bereits am 21. November. In Crans-Montana (VS) ist am 28. November eine Teilöffnung vorgesehen. Frühestens am selben Tag soll auch das Hauptskigebiet von Adelboden-Lenk (BE) öffnen.