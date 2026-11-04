Eine Sicherheitslücke bedroht zahlreiche Android-Smartphones. Mit einer manipulierten Nachricht können Angreifer Geräte lahmlegen. Die SMS selbst bleibt für die Betroffenen unsichtbar. Der Sicherheitsforscher Mark Blaszczyk machte die Schwachstelle Ende Oktober öffentlich. Sie trägt den Namen «SMS of Death», auf Deutsch «SMS des Todes». Besonders gefährdet sind ältere Smartphones, für die keine Sicherheitsupdates mehr bereitgestellt werden.
Diese Android-Handys sind von der «SMS des Todes» betroffen
Die Sicherheitslücke betrifft Smartphones mit den Android-Versionen 12 bis 17. Für die Android-Versionen 14 bis 17 hat Google bereits eine Sicherheitskorrektur bereitgestellt. Wann diese auf den einzelnen Smartphones verfügbar ist, hängt vom Hersteller und Modell ab.
Allerdings bedeutet das nicht, dass alle betroffenen Smartphones bereits geschützt sind. Während Google die Updates für seine Pixel-Geräte direkt bereitstellt, sind Nutzer anderer Marken auf die jeweiligen Hersteller angewiesen. Bis die Aktualisierungen auf allen Geräten eintreffen, können mehrere Wochen oder sogar Monate vergehen.
Besonders problematisch ist die Situation bei Smartphones mit Android 12 und 13. Diese Versionen werden von Google offiziell nicht mehr unterstützt. Entsprechend ist nicht damit zu rechnen, dass der Konzern die Sicherheitslücke auf diesen Geräten noch schliesst. Ob einzelne Hersteller eigene Lösungen anbieten, bleibt offen.
So funktioniert der Angriff mit der unsichtbaren SMS
ür den Angriff lässt sich eine sogenannte WAP-Push-SMS verwenden. Dabei handelt es sich um eine ältere Technologie, mit der Mobilfunkanbieter beispielsweise Netzwerkeinstellungen an Smartphones übermitteln können.
Die manipulierte Nachricht erscheint weder im gewöhnlichen SMS-Posteingang noch wird eine Absendernummer angezeigt. Nutzer können den Angriff deshalb nicht erkennen.
Auslöser ist ein Programmierfehler im Android-System, durch den ein Zahlenwert falsch verarbeitet wird. Eine entsprechend präparierte Nachricht kann dadurch einen Systemprozess zum Absturz bringen. Auf einem Testgerät führte der Fehler dazu, dass das Smartphone etwa alle 90 Sekunden neu startete.
Im weiteren Verlauf kann das Gerät in den Wiederherstellungsmodus wechseln und dazu auffordern, die Werkseinstellungen wiederherzustellen. Wer das Smartphone auf die Werkseinstellungen zurücksetzt, löscht damit die lokal gespeicherten Daten.
Was Betroffene tun sollten
Wer sein Android-Smartphone vor der «SMS des Todes» schützen möchte, sollte zunächst den aktuellen Sicherheitsstand überprüfen. Die entsprechenden Angaben finden sich je nach Gerät unter «System», «Über das Telefon» oder «Softwareupdate» in den Einstellungen. Verfügbare Aktualisierungen sollten möglichst zeitnah installiert werden.
Befindet sich das Smartphone bereits in einer Neustart-Schleife, sollten Betroffene keinesfalls die Option «Wipe data» oder «Daten löschen» auswählen. Dadurch werden die lokal gespeicherten Fotos, Nachrichten und Apps entfernt.
Stattdessen empfiehlt es sich, das Gerät nach Möglichkeit auszuschalten und professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Fachleute können versuchen, die schädlichen Nachrichten über eine USB-Verbindung zum Computer zu entfernen. Dafür kann das Entwicklerwerkzeug Android Debug Bridge (ADB) eingesetzt werden. Auf diese Weise lässt sich das Smartphone möglicherweise wiederherstellen, ohne es auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.
Zusätzlich sind regelmässige Backups sinnvoll. Sie können verhindern, dass wichtige persönliche Daten bei einem notwendigen Zurücksetzen dauerhaft verloren gehen.