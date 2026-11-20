Viele Menschen setzen bei ihren Passwörtern weiterhin auf einfache Kombinationen, die sich zwar leicht merken, aber auch schnell knacken lassen. Das zeigt die aktuelle Untersuchung des Passwort-Managers NordPass. Gemeinsam mit NordLayer Intelligence und einem unabhängigen Expertenteam wertete NordPass Passwörter aus öffentlich zugänglichen Datenlecks und Dark-Web-Sammlungen aus. Berücksichtigt wurden Passwörter, die zwischen September 2025 und September 2026 offengelegt wurden. Die Analyse umfasst 44 Länder, darunter auch die Schweiz. Die Ranglisten zeigen, welche Passwörter in den ausgewerteten Datensätzen besonders häufig vorkamen. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres auf sämtliche Internetnutzer übertragen.

Passwörter: «123456» bleibt weltweit an der Spitze

An den schlechten Passwortgewohnheiten hat sich offenbar wenig geändert. Bereits zum siebten Mal innerhalb von acht Jahren führt «123456» die weltweite Rangliste an. Dahinter folgen «admin» und «12345678».

Auch die weiteren Plätze zeigen, wie wenig einfallsreich viele Nutzerinnen und Nutzer bei der Passwortwahl sind. Unter den zehn häufigsten Kombinationen finden sich «123456789», «1234», «12345» und «1234567890». Sieben der zehn meistverwendeten Passwörter bestehen ausschliesslich aus Zahlen.

Doch selbst Grossbuchstaben oder Sonderzeichen bieten nicht automatisch ausreichenden Schutz. So schaffen es auch «Aa123456» und «Pass@123» unter die zehn häufigsten Passwörter weltweit. Beide folgen leicht erkennbaren Mustern.