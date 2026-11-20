Viele Menschen setzen bei ihren Passwörtern weiterhin auf einfache Kombinationen, die sich zwar leicht merken, aber auch schnell knacken lassen. Das zeigt die aktuelle Untersuchung des Passwort-Managers NordPass. Gemeinsam mit NordLayer Intelligence und einem unabhängigen Expertenteam wertete NordPass Passwörter aus öffentlich zugänglichen Datenlecks und Dark-Web-Sammlungen aus. Berücksichtigt wurden Passwörter, die zwischen September 2025 und September 2026 offengelegt wurden. Die Analyse umfasst 44 Länder, darunter auch die Schweiz. Die Ranglisten zeigen, welche Passwörter in den ausgewerteten Datensätzen besonders häufig vorkamen. Sie lassen sich nicht ohne Weiteres auf sämtliche Internetnutzer übertragen.
Passwörter: «123456» bleibt weltweit an der Spitze
An den schlechten Passwortgewohnheiten hat sich offenbar wenig geändert. Bereits zum siebten Mal innerhalb von acht Jahren führt «123456» die weltweite Rangliste an. Dahinter folgen «admin» und «12345678».
Auch die weiteren Plätze zeigen, wie wenig einfallsreich viele Nutzerinnen und Nutzer bei der Passwortwahl sind. Unter den zehn häufigsten Kombinationen finden sich «123456789», «1234», «12345» und «1234567890». Sieben der zehn meistverwendeten Passwörter bestehen ausschliesslich aus Zahlen.
Doch selbst Grossbuchstaben oder Sonderzeichen bieten nicht automatisch ausreichenden Schutz. So schaffen es auch «Aa123456» und «Pass@123» unter die zehn häufigsten Passwörter weltweit. Beide folgen leicht erkennbaren Mustern.
Diese Passwörter sind in der Schweiz besonders beliebt
Ein etwas anderes Bild zeigt sich in der Schweiz. Hier steht nicht eine Zahlenfolge an erster Stelle, sondern «feurio». Auf dem zweiten Platz folgt «123456» mit 3568 Vorkommen, gefolgt von «tretre33» mit 2746.
Auch «admin» ist in der Schweiz weitverbreitet und belegt mit 2348 Vorkommen den vierten Platz. Dahinter folgen «reggae1928», «Salut123_», «123456789», «emperor10», «Fuckoff#1» und «freiheit1».
Auch Musik, Sport und Videospiele beeinflussen die Passwortwahl
Nicht nur einfache Zahlenreihen sind beliebt. Laut NordPass lassen sich viele Menschen bei der Wahl ihrer Passwörter von persönlichen Interessen und der Popkultur inspirieren.
So tauchen in den untersuchten Daten etwa Bandnamen wie «metallica», Figuren aus Anime-Serien oder Begriffe aus Videospielen auf. Auch Sportstars dienen als Vorlage. Besonders häufig wurde unter den Passwörtern mit Popkulturbezug die Kombination «Lebron0319» verwendet.
Auch die Corona-Pandemie hinterliess Spuren bei der Passwortwahl. In den untersuchten Daten finden sich beispielsweise Kombinationen wie «Covid@19» und «corona2020». In jüngerer Zeit kamen Begriffe aus sozialen Netzwerken und Internet-Memes hinzu, darunter «skibiditoilet».
Das Problem: Solche Passwörter wirken zwar persönlicher als eine einfache Zahlenreihe, sind aber oft ebenfalls leicht zu erraten.
So schützt du deine Konten besser
Wer eines der genannten Passwörter verwendet, sollte es ersetzen. NordPass empfiehlt Kombinationen mit mindestens 15 Zeichen. Dazu gehören Gross- und Kleinbuchstaben, Zahlen und Sonderzeichen. Eine Alternative sind längere Passphrasen aus mehreren Wörtern.
Wichtig ist ausserdem, für jedes Online-Konto ein eigenes Passwort zu verwenden. Wird ein Zugang durch ein Datenleck kompromittiert, sind dadurch nicht automatisch weitere Konten gefährdet.
Zusätzlichen Schutz bietet die Multi-Faktor-Authentifizierung. Dabei wird neben dem Passwort ein weiterer Nachweis zur Anmeldung verlangt. Ein Passwort-Manager kann zudem helfen, sichere Kombinationen zu erstellen und zu verwalten.
Als weitere Möglichkeit nennt NordPass sogenannte Passkeys. Sie ermöglichen eine Anmeldung ohne klassisches Passwort und sollen die digitale Sicherheit verbessern.