Für den Sportstreamingdienst DAZN könnten die Preiserhöhungen der vergangenen Jahre ein finanzielles Nachspiel haben. Das Oberlandesgericht Hamm hat am Mittwoch, 18. November 2026, zugunsten der Verbraucher entschieden. Die Klausel in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), auf die sich DAZN bei den Preiserhöhungen berief, sei unwirksam.

DAZN-Urteil: Um diese Preiserhöhungen geht es

Im Jahr 2021 verteuerte DAZN sein Monatsabo von 11,99 auf 14,99 Euro. Der Preis für das Jahresabo stieg von 119,99 auf 149,99 Euro. Im August 2022 verdoppelte der Streaminganbieter die Preise: Das Monatsabo kostete fortan 29,99 Euro, das Jahresabo 299,99 Euro.

Nach Ansicht des Gerichts war aus den Vertragsbedingungen für die Kunden nicht ersichtlich, unter welchen Umständen und in welchem Umfang DAZN die Preise erhöhen durfte. Auch eine Einigung zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden über die höheren Abogebühren konnte das Gericht nicht feststellen.

Wer von DAZN Geld zurückbekommen kann

Auf eine Rückzahlung im Rahmen des Verfahrens können betroffene Abonnenten mit einer Adresse in Deutschland hoffen, die sich ins Klageregister eingetragen haben und die entsprechenden Nachweise erbringen können. Dazu gehören neben der Anmeldebestätigung der Abonnementvertrag oder entsprechende Zahlungsbelege sowie die Mitteilungen von DAZN über die Preiserhöhungen, in denen das Unternehmen nicht um Zustimmung zum neuen Preis gebeten hat. Zudem müssen die Betroffenen ihre Zahlungen vor und nach der jeweiligen Preiserhöhung belegen können.