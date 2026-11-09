Hat Donald Trump seinem langjährigen Freund Dana White tatsächlich einen wichtigen Posten im Weissen Haus angeboten? Die Ankündigung des US-Präsidenten sorgte am Wochenende für Spekulationen.

Donald Trump spricht von einem Scherz – Dana White reist nach Washington

«Das war ein Beispiel dafür, dass ich nur scherzte – und Leute dann sagten, wisst ihr, das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee», erklärte Trump gegenüber Journalisten. Auch Dana White habe laut Trump Gefallen an dem Gedanken gefunden.

Zuvor hatte der Nachrichtensender CNN berichtet, dass White das Angebot abgelehnt habe. Der UFC-Chef selbst kündigte während eines Aufenthalts in London an, Trump am Montag in Washington zu treffen. Laut dem Präsidenten findet der Besuch jedoch «aus anderen Gründen» statt.

Sprecherposten im Weissen Haus seit Wochen vakant

Die Spekulationen um Dana White fallen in eine Zeit, in der das Weisse Haus weiterhin ohne offiziellen Sprecher auskommen muss. Karoline Leavitt hatte die Funktion bereits im August niedergelegt. Ihre Nachfolgerin Katie Zacharia, die Trump im Oktober ernannte, blieb nur wenige Tage im Amt.

Zacharia geriet nach einer Pressekonferenz wegen ihres unsicheren Auftretens in die Kritik. Ein anschliessendes Fernsehinterview sorgte für weiteren Spott. Kurz darauf gab sie den Posten wieder auf.