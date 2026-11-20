Mit den sinkenden Temperaturen rücken Atemwegserkrankungen wieder stärker in den Fokus. In der Schweiz breitet sich das Coronavirus weiter aus, während die Grippeaktivität erst langsam zunimmt. Das Respiratorische Synzytial-Virus (RSV) zirkuliert hingegen weiterhin auf niedrigem Niveau. Das zeigen die aktuellen Daten des Bundesamts für Gesundheit (BAG) vom 18. November 2026.

Corona in der Schweiz: Infektionsgeschehen nimmt weiter zu

Die Aktivität von SARS-CoV-2 steigt in der Schweiz weiterhin an. In der Kalenderwoche 45 verzeichnete das obligatorische Meldesystem 5,86 Covid-19-Fälle pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Der Anteil positiver Coronavirus-Tests lag in der Kalenderwoche 44 im Dreiwochendurchschnitt bei 12,6 Prozent.

Auch die Untersuchungen des Abwassers bestätigen die zunehmende Virusaktivität. Auffällig ist der zeitliche Verlauf: Im Vergleich zum Vorjahr setzte der Anstieg der Corona-Infektionen deutlich später ein. Während die Virusaktivität in der vergangenen Saison zwischen Oktober und Dezember ein Plateau erreichte, gibt es laut BAG bislang keine Hinweise darauf, dass die aktuelle Corona-Welle ihren Höhepunkt bereits erreicht hat.

Im Abwasser wurden ausserdem die Coronavirus-Varianten ST.1 und PJ.2.1 nachgewiesen. ST.1 gehört zur Viruslinie XFG und hat sich im Herbst 2026 in mehreren europäischen Ländern verstärkt verbreitet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) führt XFG als Variante unter Beobachtung. Für ST.1 liegt bislang keine eigene Einschätzung der WHO vor. Die Variante PJ.2.1 verbreitet sich insbesondere in Nordamerika zunehmend. Auch für sie gibt es derzeit keine separate WHO-Beurteilung zum Schweregrad.