Die britische Band Coldplay hat ihre «Music of the Spheres»-Welttournee eigenen Aussagen zufolge noch nicht abgeschlossen. Nach den letzten Stadionkonzerten im September 2025 in London gönnen sich die Musiker eine längere Pause. Für 2027 hat Frontmann Chris Martin bereits eine Rückkehr auf die Bühne in Aussicht gestellt.

Coldplay Tour 2027: Chris Martin stellte 138 weitere Konzerte in Aussicht

Die Aussicht auf eine Fortsetzung der Welttournee machte Chris Martin Anfang September 2025 bei einem Auftritt im Londoner Wembley-Stadion öffentlich. Wie das britische Musikmagazin «NME» berichtete, sprach der Sänger am 6. September von 138 weiteren Konzerten, die im Rahmen der «Music of the Spheres»-Tour geplant seien. Gleichzeitig stellte er eine Pause in Aussicht und erklärte, dass die Termine für 2027 zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht würden.

Die Welttournee startete im März 2022 und zählt zu den kommerziell erfolgreichsten Konzertreisen der Musikgeschichte. Im Jahr 2024 überschritt sie die Umsatzmarke von einer Milliarde US-Dollar. Ihren vorläufigen Abschluss fand die Konzertserie am 12. September 2025 im Wembley-Stadion.

Coldplay Tour 2027: Sind Konzerte in der Schweiz geplant?

Ob Coldplay 2027 auch in der Schweiz auftreten werden, ist derzeit unklar. Weder für Zürich noch für andere Schweizer Städte liegen bestätigte Konzerttermine vor. Auf der offiziellen Website der Band sind aktuell überhaupt keine kommenden Auftritte aufgeführt.