Brenda Patea stand schon vor ihrer Beziehung mit Alexander Zverev im Rampenlicht. Bekannt wurde sie im Fernsehen, später arbeitete sie als Model und Influencerin. Mit dem Tennisprofi verbindet sie eine gemeinsame Tochter.

Bekannt geworden durch «Germany's Next Topmodel»

Patea stammt aus Berlin und nahm 2017 an der zwölften Staffel von «Germany's Next Topmodel» teil. In der Castingshow von Heidi Klum erreichte sie den zehnten Platz.

Nach ihrem Ausscheiden verfolgte sie ihre Modelkarriere weiter und baute sich eine Präsenz auf Instagram auf. Auch im Reality-TV war sie später wieder zu sehen, unter anderem 2025 bei «The 50».

Die Beziehung zu Alexander Zverev

Patea und Zverev wurden Ende 2019 ein Paar. Ihre Beziehung endete im Sommer 2020. Im März 2021 machte Patea die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter öffentlich.

Später erhob sie gegen ihren früheren Partner einen Körperverletzungsvorwurf, den Zverev zurückwies. Das daraus entstandene Strafverfahren wurde im Juni 2024 gegen eine Geldauflage von 200'000 Euro ohne Urteil eingestellt. Das Gericht entschied damit nicht über die Schuldfrage. Die Zustimmung zur Einstellung war kein Schuldeingeständnis; die Unschuldsvermutung gilt weiterhin.

Weshalb Patea laut Bericht erneut gegen Zverev klagt