Im Bundesasylzentrum in Zürich ist am Montag, 9. November, ein Brand ausgebrochen. Gegen 17 Uhr ging der Notruf ein, wie die Stadtpolizei gegenüber «Blick» mitteilte. Einsatzkräfte rückten zum Gebäude aus. Auf Leseraufnahmen, die «Blick» veröffentlichte, sind Flammen an einem Fenster in einem oberen Stockwerk und dichter Rauch zu sehen.

Vier Personen wegen Rauchvergiftungen im Spital

Laut Mediensprecher Marco Grendelmeier auf Nachfrage von 20min.ch von Schutz & Rettung Zürich seien vier Menschen ins Spital eingeliefert worden aufgrund von Rauchvergiftungen.

Brandursache und mögliche Verletzte noch offen

Die Stadtpolizei machte zunächst keine Angaben dazu, wie das Feuer ausbrach oder ob Menschen verletzt wurden. Auch ob das Gebäude evakuiert werden musste und ob das Feuer bereits gelöscht ist, war zunächst nicht bestätigt.

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