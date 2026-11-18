Der irische Profiboxer Lee Reeves ist tot. Der 31-Jährige starb am Montag, 16. November, im University Hospital Limerick im Beisein seiner Familie. Sein Tod wurde auch vom Boxveranstalter Queensberry bestätigt.

Schwere Hirnverletzung nach einem K.o.

Reeves hatte am 1. August in der Dubliner 3Arena gegen seinen Landsmann Gary Cully geboxt. In der zehnten und letzten Runde verlor er durch K.o. und musste anschliessend im Krankenhaus behandelt werden.

Nach der schweren Hirnverletzung wurde er operiert und in ein künstliches Koma versetzt. Im Oktober erfolgte die Verlegung von Dublin nach Limerick, näher zu seiner Familie. Zwischenzeitlich hatte es Berichte über erste Verbesserungen seines Zustands gegeben.

Eine Infektion soll zuletzt hinzugekommen sein

Nach Angaben des irischen Senders RTÉ zog sich Reeves während seiner Genesung eine tödliche Infektion zu. Auch Reuters berichtet unter Berufung auf lokale Medien von einer Infektion am vergangenen Wochenende.

Um welche Infektion es sich handelte, ist in den geprüften Berichten nicht näher beschrieben. Der schwere Hirnschaden nach dem Kampf und die später berichtete Infektion müssen deshalb als unterschiedliche Teile seines Krankheitsverlaufs betrachtet werden. Eine detaillierte ärztliche Erklärung zur unmittelbaren Todesursache liegt diesen Berichten nicht bei.