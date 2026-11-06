Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 27. November. Auch Apple-Fans dürften an diesem Tag nach günstigen Angeboten Ausschau halten. Doch wie gross ist das Sparpotenzial bei einem neuen iPhone tatsächlich? Die Preisvergleichsplattform Idealo hat für ihre aktuelle Studie die Preise von 10'000 Produkten aus rund 3500 Onlineshops untersucht. Die Daten stammen aus dem Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025. Daraus lassen sich auch für den Black Friday 2026 einige Tipps für den iPhone-Kauf ableiten.

Black Friday 2026: Wie viel Rabatt gibt es auf Handys?

Die Ergebnisse der Idealo-Studie zeigen, dass sich die Schnäppchenjagd grundsätzlich lohnen kann. Am Black Friday 2025 waren 79 Prozent der untersuchten Produkte günstiger als im Oktober. Über alle Artikel hinweg betrug die durchschnittliche Ersparnis acht Prozent. Bei rund jedem achten Produkt lag der Preisnachlass sogar bei mindestens 20 Prozent.

Wer auf ein günstiges iPhone hofft, sollte seine Erwartungen allerdings nicht zu hoch ansetzen. Smartphones gehörten zwar zu den beliebtesten Produktkategorien, waren am letztjährigen Black Friday aber durchschnittlich nur fünf Prozent beziehungsweise 35 Euro günstiger als im Vormonat. Deutlich grössere Rabatte gab es beispielsweise bei Fernsehern mit durchschnittlich 15 Prozent und Staubsaugern mit 18 Prozent.

Die Untersuchung bezieht sich auf den deutschen Onlinehandel. Wie hoch die Rabatte in der Schweiz ausfallen werden, lässt sich daraus nicht direkt ableiten.