Der Black Friday fällt dieses Jahr auf den 27. November. Doch wie gross ist das Sparpotenzial tatsächlich?

Die Preisvergleichsplattform Idealo hat für ihre aktuelle Studie die Preise von 10'000 Produkten aus rund 3500 Onlineshops untersucht. Die Daten stammen aus dem Zeitraum von Oktober bis Dezember 2025. Die Untersuchung bezieht sich auf den deutschen Onlinehandel im letzten Jahr. Wie hoch die Rabatte 2026 in der Schweiz ausfallen werden, lässt sich daraus nicht direkt ableiten.

Black Friday: Fake oder echte Schnäppchen?

Die Ergebnisse der Idealo-Studie zeigen, dass sich die Schnäppchenjagd grundsätzlich lohnen kann. Am Black Friday 2025 waren 79 Prozent der untersuchten Produkte günstiger als im Oktober. Über alle Artikel hinweg betrug die durchschnittliche Ersparnis acht Prozent. Bei rund jedem achten Produkt lag der Preisnachlass sogar bei mindestens 20 Prozent.

Smartphones gehörten zwar zu den beliebtesten Produktkategorien, waren am letztjährigen Black Friday aber durchschnittlich nur fünf Prozent beziehungsweise 35 Euro günstiger als im Vormonat. Deutlich grössere Rabatte gab es beispielsweise bei Fernsehern mit durchschnittlich 15 Prozent und Staubsaugern mit 18 Prozent.

Black Week: Angebote nicht nur am Black Friday

Viele Preise entwickelten sich im vergangenen Jahr zudem schon vor der Black Week nach unten. Laut Idealo waren 52 Prozent aller untersuchten Produkte bereits an einem früheren Novembertag günstiger als am Aktionstag selbst. In 68 von 100 untersuchten Produktkategorien sank das durchschnittliche Preisniveau von Oktober auf November. Nach dem Black Friday stiegen die Durchschnittspreise in 99 Kategorien wieder an.