Am Mittwoch, 11. November, ist Martinstag. Nach einer alten Bauernregel soll das Wetter an diesem Datum verraten, wie der Winter wird: «An Martini Sonnenschein, tritt ein kalter Winter ein.» Für einen grauen Himmel gibt es den Gegenreim: «Martini trüb – Winter lieb.» Gemeint ist damit ein milder Winter.

Bedeutet Frost am Martinstag mehr Schnee im Winter?

Neben den Sprüchen über Sonne und Wolken gibt es eine Variante zum Schnee: «Wenn's an Martini friert, im Winter viel Schnee man spürt.» Sie knüpft die Vorhersage an Frost am 11. November. Die Sonnenschein-Regel verspricht dagegen einen kalten Winter, sagt aber nichts über die Schneemenge aus. Aus einem einzelnen Frosttag lässt sich ohnehin nicht verlässlich ableiten, wie viel Schnee in den folgenden Monaten fällt. Auch meteorologische Saisonprognosen beschreiben das erwartete Wetter über einen längeren Zeitraum und liefern keine Vorhersage für einzelne Schneetage.

So sieht die Wetterprognose für Martini in der Schweiz aus

Nach der Prognose von meteo.ch vom Montag, 9. November, sind am Mittwoch in der Deutschschweiz sowie in Nord- und Mittelbünden Regenschauer möglich. Für die Westschweiz und das Wallis sowie für die Südschweiz und das Engadin erwartet der Wetterdienst leicht bewölktes Wetter. Schon innerhalb Graubündens sieht die Prognose also unterschiedlich aus. Wer die Bauernregel auf die ganze Schweiz anwenden wollte, müsste sich erst einmal entscheiden, wo er aus dem Fenster schaut.