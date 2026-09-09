Panorama

Apple hat die Apple Watch Ultra 4 vorgestellt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Akku, Gesundheitsfunktionen, Ausstattung, Preis und Verkaufsstart.

Neben dem iPhone 18 Pro, den neuen AirPods und der Apple Watch Series 12 hat Apple auch seine leistungsstärkste Smartwatch überarbeitet. Die Apple Watch Ultra 4 richtet sich weiterhin vor allem an Sportler und Outdoor-Fans. Neu sind unter anderem ein deutlich längerer Akku, der S 11-Chip und ein neues System zur Gesundheitserkennung.

Apple Watch Ultra 4 hält bis zu 50 Stunden durch

Eine der grössten Neuerungen betrifft den Akku. Bei normaler Nutzung erreicht die Apple Watch Ultra 4 laut Apple eine Batterielaufzeit von bis zu 50 Stunden. Im Stromsparmodus sind sogar bis zu 84 Stunden möglich.

Auch beim Training wurde die Laufzeit verlängert. Mit der maximal verlängerten Trainingserfassung lassen sich Outdoor-Läufe, Wanderungen und andere Aktivitäten bis zu 45 Stunden lang aufzeichnen. Dabei werden weiterhin jede Sekunde GPS-Daten erfasst.

Damit soll die Apple Watch Ultra 4 laut Hersteller sogar genügend Ausdauer für einen 100-Meilen-Ultramarathon bieten.

15 Minuten Laden reichen für weitere 18 Stunden

Auch beim Aufladen legt Apple nach. Bereits 15 Minuten am Ladegerät sollen ausreichen, um die Apple Watch Ultra 4 für weitere 18 Stunden mit Energie zu versorgen. Damit lädt die neue Generation schneller als ihr Vorgängermodell.

Neues System misst die Herzfrequenz häufiger

Wie die Apple Watch Series 12 erhält auch die Ultra 4 das neue «Health Sensing System». Dafür hat Apple die optischen und elektrischen Herzsensoren überarbeitet. Grössere und energieeffizientere grüne LEDs ermöglichen eine häufigere Messung.