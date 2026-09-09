Neben dem iPhone 18 Pro, den neuen AirPods und der Apple Watch Series 12 hat Apple auch seine leistungsstärkste Smartwatch überarbeitet. Die Apple Watch Ultra 4 richtet sich weiterhin vor allem an Sportler und Outdoor-Fans. Neu sind unter anderem ein deutlich längerer Akku, der S 11-Chip und ein neues System zur Gesundheitserkennung.
Apple Watch Ultra 4 hält bis zu 50 Stunden durch
Eine der grössten Neuerungen betrifft den Akku. Bei normaler Nutzung erreicht die Apple Watch Ultra 4 laut Apple eine Batterielaufzeit von bis zu 50 Stunden. Im Stromsparmodus sind sogar bis zu 84 Stunden möglich.
Auch beim Training wurde die Laufzeit verlängert. Mit der maximal verlängerten Trainingserfassung lassen sich Outdoor-Läufe, Wanderungen und andere Aktivitäten bis zu 45 Stunden lang aufzeichnen. Dabei werden weiterhin jede Sekunde GPS-Daten erfasst.
Damit soll die Apple Watch Ultra 4 laut Hersteller sogar genügend Ausdauer für einen 100-Meilen-Ultramarathon bieten.
15 Minuten Laden reichen für weitere 18 Stunden
Auch beim Aufladen legt Apple nach. Bereits 15 Minuten am Ladegerät sollen ausreichen, um die Apple Watch Ultra 4 für weitere 18 Stunden mit Energie zu versorgen. Damit lädt die neue Generation schneller als ihr Vorgängermodell.
Neues System misst die Herzfrequenz häufiger
Wie die Apple Watch Series 12 erhält auch die Ultra 4 das neue «Health Sensing System». Dafür hat Apple die optischen und elektrischen Herzsensoren überarbeitet. Grössere und energieeffizientere grüne LEDs ermöglichen eine häufigere Messung.
Die Herzfrequenz wird nun den gesamten Tag über alle fünf Sekunden gemessen. Auch die Herzfrequenzvariabilität wird deutlich häufiger erfasst. Apple verspricht dadurch umfangreichere Informationen zu Fitness, Belastung und Erholung.
Neuer Tagesformwert zeigt die körperliche Bereitschaft
Neu ist ausserdem der sogenannte Tagesformwert. Die Apple Watch Ultra 4 kombiniert verschiedene Gesundheits- und Fitnessdaten und soll daraus ableiten, wie bereit der Körper für den bevorstehenden Tag ist.
Dabei werden unter anderem Informationen zu Erholung und körperlicher Belastung berücksichtigt. Der Wert kann sich im Laufe des Tages verändern, beispielsweise nach einem intensiven Training.
Neuer S 11-Chip steckt in der Apple Watch Ultra 4
Im Inneren arbeitet der neue S 11-Chip. Er bildet unter anderem die Grundlage für das neue Gesundheitssystem und zusätzliche intelligente Funktionen.
Mit watchOS 27 kommt zudem Siri AI auf die Apple Watch. Die Sprachassistentin soll persönlichen Kontext besser verstehen und auf umfangreicheres Wissen zurückgreifen können. Einige neue Funktionen rund um «Audio-Intelligenz» sollen später im Jahr folgen.
GPS und Satellitenkommunikation bleiben an Bord
Für Sportler setzt Apple weiterhin auf ein präzises Dual-Frequenz-GPS.
Auch die integrierte Satellitenkommunikation gehört zur Ausstattung. Damit können Nutzer bestimmte Kommunikations- und Sicherheitsfunktionen auch dann verwenden, wenn weder Mobilfunk noch WLAN verfügbar sind.
Die Ultra 4 ist ausserdem nach WR100 wasserbeständig und für Sporttauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern ausgelegt. Das Gehäuse besteht weiterhin aus Titan, das Display wird durch Saphirglas geschützt.
Apple Watch Ultra 4 gibt es in zwei Farben
Beim Design bleibt Apple der bisherigen Linie treu. Die Apple Watch Ultra 4 wird mit einem 49 Millimeter grossen Titangehäuse angeboten.
Käufer können zwischen zwei Varianten wählen:
Titan Natur
Titan Schwarz
Passend zur neuen Generation bringt Apple zudem neue Farben für Trail Loop, Alpine Loop und Ocean Band auf den Markt.
Apple Watch Ultra 4 kostet in der Schweiz ab 749 Franken
Die Apple Watch Ultra 4 kann in der Schweiz ab sofort vorbestellt werden. Der Preis beginnt bei 749 Franken.
Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am Freitag, 18. September 2026.
Damit kommt die neue Ultra gleichzeitig mit den weiteren neuen Apple-Produkten aus der September-Keynote in den Handel.