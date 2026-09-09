Panorama

Apple hat die Apple Watch Series 12 vorgestellt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Gesundheitsfunktionen, Farben, Grössen, Preis und Verkaufsstart.

Neben den neuen iPhones und AirPods hat Apple auch seine Smartwatch überarbeitet. Bei der Apple Watch Series 12 konzentriert sich der Hersteller vor allem auf Gesundheit und Fitness. Dafür bekommt die Uhr ein neues Sensorsystem und mit dem S 11 einen neuen Chip.

Apple Watch Series 12 misst die Herzfrequenz häufiger

Im Mittelpunkt steht das neue «Health Sensing System». Die Apple Watch Series 12 erfasst die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität häufiger als bisher. Apple bezeichnet die Herzfrequenzmessung als die bislang genaueste in einem Wearable.

Die zusätzlichen Messwerte bilden gleichzeitig die Grundlage für weitere Gesundheits- und Fitnessfunktionen der Uhr. Bekannte Funktionen wie EKG, Schlaftracking, Schlafapnoe-Mitteilungen, Sturzerkennung und Notruf SOS bleiben erhalten.

Neuer Readiness Score zeigt die tägliche Belastbarkeit

Neu ist der sogenannte Readiness Score. Die Apple Watch analysiert verschiedene Gesundheits- und Fitnessdaten und soll daraus ableiten, wie bereit der Körper für den bevorstehenden Tag und körperliche Belastungen ist.

Damit sollen Nutzer besser einschätzen können, ob beispielsweise ein intensives Training sinnvoll ist oder mehr Erholung angebracht sein könnte. Die Daten werden mit dem neuen Health Sensing System erfasst und verarbeitet.

S 11-Chip bringt neue Funktionen auf die Apple Watch

Im Inneren der Series 12 arbeitet Apples neuer S 11-Chip. Er treibt nicht nur das neue Gesundheitssystem an, sondern ermöglicht auch zusätzliche Funktionen rund um Apple Intelligence.

Mit watchOS 27 kommt die neue Siri auf die Apple Watch. Sie kann persönlichen Kontext berücksichtigen und auf umfangreicheres Wissen zurückgreifen.