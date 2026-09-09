Neben den neuen iPhones und AirPods hat Apple auch seine Smartwatch überarbeitet. Bei der Apple Watch Series 12 konzentriert sich der Hersteller vor allem auf Gesundheit und Fitness. Dafür bekommt die Uhr ein neues Sensorsystem und mit dem S 11 einen neuen Chip.
Apple Watch Series 12 misst die Herzfrequenz häufiger
Im Mittelpunkt steht das neue «Health Sensing System». Die Apple Watch Series 12 erfasst die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität häufiger als bisher. Apple bezeichnet die Herzfrequenzmessung als die bislang genaueste in einem Wearable.
Die zusätzlichen Messwerte bilden gleichzeitig die Grundlage für weitere Gesundheits- und Fitnessfunktionen der Uhr. Bekannte Funktionen wie EKG, Schlaftracking, Schlafapnoe-Mitteilungen, Sturzerkennung und Notruf SOS bleiben erhalten.
Neuer Readiness Score zeigt die tägliche Belastbarkeit
Neu ist der sogenannte Readiness Score. Die Apple Watch analysiert verschiedene Gesundheits- und Fitnessdaten und soll daraus ableiten, wie bereit der Körper für den bevorstehenden Tag und körperliche Belastungen ist.
Damit sollen Nutzer besser einschätzen können, ob beispielsweise ein intensives Training sinnvoll ist oder mehr Erholung angebracht sein könnte. Die Daten werden mit dem neuen Health Sensing System erfasst und verarbeitet.
S 11-Chip bringt neue Funktionen auf die Apple Watch
Im Inneren der Series 12 arbeitet Apples neuer S 11-Chip. Er treibt nicht nur das neue Gesundheitssystem an, sondern ermöglicht auch zusätzliche Funktionen rund um Apple Intelligence.
Mit watchOS 27 kommt die neue Siri auf die Apple Watch. Sie kann persönlichen Kontext berücksichtigen und auf umfangreicheres Wissen zurückgreifen.
Apple kündigt ausserdem neue «Audio Intelligence»-Funktionen an. Einige davon sollen allerdings erst später im Jahr erscheinen und sind teilweise zunächst nur in ausgewählten Sprachen und Regionen verfügbar.
Apple Watch kommt wieder in zwei Grössen
Die Apple Watch Series 12 wird weiterhin in zwei Gehäusegrössen angeboten. Zur Auswahl stehen 42 mm und 46 mm.
Beim Aluminiumgehäuse gibt es die Farben Dark Bronze, Black, Light Gold und Space Gray. Die Titanversion ist in Radiant Gold und Natural Titanium erhältlich.
Zusätzlich bringt Apple die Series 12 wieder mit einem Keramikgehäuse auf den Markt. Hier stehen Pearl White und Night Blue zur Auswahl.
Displayglas soll deutlich widerstandsfähiger sein
Auch beim Schutz des Displays gibt es eine Veränderung. Die Aluminiumvarianten erhalten Ceramic Shield 2. Nach Angaben von Apple ist das Material 60 Prozent widerstandsfähiger als das Ion-X-Glas der bisherigen Aluminiumversionen. Damit soll insbesondere die Widerstandsfähigkeit im Alltag verbessert werden.
Health-App bekommt neue Gesundheitsübersicht
Passend zur neuen Watch überarbeitet Apple auch die Health-App auf dem iPhone. Später im Jahr soll dort ein neuer Bereich für langfristige Gesundheitsdaten hinzukommen.
Eine neue Funktion namens «Health Age» soll verschiedene Messwerte auswerten und zeigen, wie sich die erfassten Gesundheitsdaten im Verhältnis zum tatsächlichen Alter des Nutzers entwickeln. Apple Intelligence soll dabei helfen, die verschiedenen Gesundheitsdaten verständlicher einzuordnen.
Preis und Verkaufsstart der Apple Watch Series 12
Die Apple Watch Series 12 kann ab sofort vorbestellt werden. In den USA startet die neue Generation bei 399 Dollar.
Der reguläre Verkaufsstart erfolgt am Freitag, 18. September. Die 42-mm-Variante gibt es ab 369 Franken und die 46-mm-Variante ab 416 Franken.
watchOS 27 erscheint bereits am 14. September und steht auch für verschiedene ältere Apple-Watch-Modelle zur Verfügung.