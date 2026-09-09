Panorama

Apple hat die AirPods 5 vorgestellt. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu Funktionen, Akku, Noise Cancelling, Preis und Verkaufsstart im Überblick.

Apple erneuert seine klassischen AirPods. Die fünfte Generation bekommt eine überarbeitete Akustik, eine stärkere aktive Geräuschunterdrückung und neue Funktionen rund um Siri und Apple Intelligence. Erstmals bietet Apple Active Noise Cancelling zudem bereits beim günstigeren Basismodell der AirPods 5 an.

AirPods 5 bekommen stärkeres Noise Cancelling

Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die aktive Geräuschunterdrückung. Die AirPods 5 sollen laut Apple bis zu 50 Prozent mehr Aussengeräusche herausfiltern als die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung.

Dabei bleiben die AirPods beim offenen Design und verzichten weiterhin auf die Silikonaufsätze der AirPods Pro. Auch der Transparenzmodus wurde überarbeitet. Stimmen und Geräusche aus der Umgebung sollen dadurch natürlicher wiedergegeben werden.

Adaptive Audio kann zudem automatisch zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wechseln. Die Konversationserkennung senkt wiederum die Lautstärke, sobald der Nutzer selbst zu sprechen beginnt.

Apple überarbeitet den Klang

Auch im Inneren hat Apple die AirPods verändert. Eine neue Multiport-Akustikarchitektur soll für einen detailreicheren Klang sorgen. Gleichzeitig kommt eine neue Generation des Adaptive EQ zum Einsatz.

Dieser passt die Wiedergabe automatisch an die Form des Ohrs an. Auch personalisiertes 3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung wird weiterhin unterstützt.

Siri wird auf den AirPods deutlich umfangreicher

Mit einem kompatiblen iPhone erhalten die AirPods 5 Zugriff auf die neue Generation von Siri.