Apple erneuert seine klassischen AirPods. Die fünfte Generation bekommt eine überarbeitete Akustik, eine stärkere aktive Geräuschunterdrückung und neue Funktionen rund um Siri und Apple Intelligence. Erstmals bietet Apple Active Noise Cancelling zudem bereits beim günstigeren Basismodell der AirPods 5 an.
AirPods 5 bekommen stärkeres Noise Cancelling
Eine der wichtigsten Neuerungen betrifft die aktive Geräuschunterdrückung. Die AirPods 5 sollen laut Apple bis zu 50 Prozent mehr Aussengeräusche herausfiltern als die AirPods 4 mit aktiver Geräuschunterdrückung.
Dabei bleiben die AirPods beim offenen Design und verzichten weiterhin auf die Silikonaufsätze der AirPods Pro. Auch der Transparenzmodus wurde überarbeitet. Stimmen und Geräusche aus der Umgebung sollen dadurch natürlicher wiedergegeben werden.
Adaptive Audio kann zudem automatisch zwischen Geräuschunterdrückung und Transparenzmodus wechseln. Die Konversationserkennung senkt wiederum die Lautstärke, sobald der Nutzer selbst zu sprechen beginnt.
Apple überarbeitet den Klang
Auch im Inneren hat Apple die AirPods verändert. Eine neue Multiport-Akustikarchitektur soll für einen detailreicheren Klang sorgen. Gleichzeitig kommt eine neue Generation des Adaptive EQ zum Einsatz.
Dieser passt die Wiedergabe automatisch an die Form des Ohrs an. Auch personalisiertes 3D-Audio mit dynamischer Kopferfassung wird weiterhin unterstützt.
Siri wird auf den AirPods deutlich umfangreicher
Mit einem kompatiblen iPhone erhalten die AirPods 5 Zugriff auf die neue Generation von Siri.
Die Sprachassistentin kann dabei persönlichen Kontext berücksichtigen. Nutzer können Siri beispielsweise nach Informationen aus Nachrichten oder E-Mails fragen und bestimmte Aktionen in Apps ausführen lassen.
Antworten auf Siri-Anfragen sind zudem weiterhin über Kopfbewegungen möglich. Durch Nicken oder Kopfschütteln lassen sich bestimmte Fragen beantworten, ohne die AirPods zu berühren.
AirPods 5 übersetzen Gespräche live
Ebenfalls an Bord ist die Live-Übersetzung. Nach der Einrichtung in Apples Übersetzen-App können Nutzer Gespräche über die AirPods in einer unterstützten Sprache hören.
Die Funktion lässt sich unter anderem durch gleichzeitiges Drücken beider AirPods-Stiele oder über Siri starten. Voraussetzung sind ein mit Apple Intelligence kompatibles Gerät sowie unterstützte Sprachen und Regionen.
Bis zu fünf Stunden Akku mit Noise Cancelling
Bei der Variante mit kabellosem Ladecase nennt Apple eine Wiedergabezeit von bis zu fünf Stunden mit aktivierter Geräuschunterdrückung. Das ist eine Stunde mehr als bei den AirPods 4 mit ANC.
Zusammen mit dem Ladecase sind laut Apple bis zu 22 Stunden Wiedergabe mit aktiver Geräuschunterdrückung möglich. Das kabellose Ladecase lässt sich über USB-C, kompatible Qi-Ladegeräte oder ein Apple-Watch-Ladegerät aufladen.
Lautstärke lässt sich direkt am AirPod ändern
Bei den AirPods 5 mit Wireless Charging Case kommt ausserdem eine neue Bedienmöglichkeit hinzu. Über den Kraftsensor am Stiel lässt sich die Lautstärke direkt verändern. Dafür genügt eine Wischbewegung nach oben oder unten. Apple verbessert zudem den Schutz vor Staub, Schweiss und Wasser.
Preis und Verkaufsstart der AirPods 5
Apple bietet die AirPods 5 in zwei Varianten an. In den USA kosten die AirPods 5 129 Dollar. Für die AirPods 5 mit Wireless Charging Case werden 149 Dollar fällig.
Die neuen Kopfhörer können ab sofort vorbestellt werden. Der Verkaufsstart erfolgt am Freitag, 18. September. Der Schweizer Verkaufspreis liegt laut Apple Webseite bei 119 Franken für die AirPods 5 und für die Air Pods 5 mit Wireless Charging Case bei 139 Franken.