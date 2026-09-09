Panorama

Apple stellt das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Hier gibt es die Neuerungen im Überblick.

Apple stellt das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Die neue Pro-Generation bringt unter anderem den neuen A20-Chip, deutlich mehr Leistung für KI-Anwendungen, ein grundlegend erweitertes Siri sowie Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit.

Wir begleiten die Vorstellung und aktualisieren diesen Artikel laufend mit allen neuen Informationen zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro: Das Wichtigste in Kürze

vier Farben: Schwarz, Silber, Glacier und Burgund

neuer Apple A20-Chip

neue 6-Core-CPU

neue 7-Core-GPU mit bis zu 40 Prozent mehr Grafikleistung

32-Core Neural Engine

50 Prozent höhere Speicherbandbreite

neues On-Device-KI-Modell

umfangreich überarbeitetes Siri mit Personal Context

bis zu 36 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 18 Pro

bis zu 48 Stunden beim iPhone 18 Pro Max

50 Prozent Akkuladung innerhalb von 15 Minuten beim iPhone 18 Pro

+++ Mehr Informationen folgen in Kürze +++