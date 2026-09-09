Panorama
iPhone 18 Pro vorgestellt: Farben, Kamera, Batterie und mehr – das ist jetzt bekannt
Apple stellt das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Hier gibt es die Neuerungen im Überblick.
Apple stellt das iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max vor. Die neue Pro-Generation bringt unter anderem den neuen A20-Chip, deutlich mehr Leistung für KI-Anwendungen, ein grundlegend erweitertes Siri sowie Verbesserungen bei Akkulaufzeit und Ladegeschwindigkeit.
Wir begleiten die Vorstellung und aktualisieren diesen Artikel laufend mit allen neuen Informationen zum iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max.
iPhone 18 Pro: Das Wichtigste in Kürze
- vier Farben: Schwarz, Silber, Glacier und Burgund
- neuer Apple A20-Chip
- neue 6-Core-CPU
- neue 7-Core-GPU mit bis zu 40 Prozent mehr Grafikleistung
- 32-Core Neural Engine
- 50 Prozent höhere Speicherbandbreite
- neues On-Device-KI-Modell
- umfangreich überarbeitetes Siri mit Personal Context
- bis zu 36 Stunden Videowiedergabe beim iPhone 18 Pro
- bis zu 48 Stunden beim iPhone 18 Pro Max
- 50 Prozent Akkuladung innerhalb von 15 Minuten beim iPhone 18 Pro
+++ Mehr Informationen folgen in Kürze +++