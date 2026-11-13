Apache 207 zählt zu den erfolgreichsten Musikern im deutschsprachigen Raum. Mit Hits wie «Roller» und «Komet», den er gemeinsam mit Udo Lindenberg veröffentlichte, feierte der 29-Jährige grosse Erfolge. Auch auf der Bühne ist der Rapper aus Ludwigshafen gefragt. Was ist zu Konzerten aktuell bekannt?

Apache 207: Live-Pause für 2027 angekündigt

Schon Anfang 2026 wurde bekannt, dass Apache 207 im Jahr 2027 eine Konzertpause plant. Der Tourveranstalter PRK DreamHaus teilte damals auf Instagram mit: «Er hat es angekündigt: 2027 soll es eine Live-Pause geben" Damit war die geplante Auszeit bereits Monate vor dem Tourabschluss öffentlich kommuniziert worden. Ob die Pause das gesamte Jahr 2027 umfassen wird, geht aus der Ankündigung allerdings nicht eindeutig hervor.

Tour: Apache 207 verabschiedet sich nach 100 Arena-Shows

Am 12. Oktober 2026 beendete Apache 207 seine Konzertreihe in der Barclays Arena in Hamburg. Wenige Tage später zog der Musiker auf Instagram Bilanz: «100 Arena Shows. 57 davon innerhalb der letzten 11 Monate. Das ist Wahnsinn. Ihr seid der Wahnsinn. Ich bin jetzt erstmal an der frischen Luft. Danke». Sein Beitrag vom 15. Oktober 2026 deutete eine vorläufige Auszeit an. Wie lange er sich von der Bühne zurückziehen möchte, verriet Apache 207 dabei nicht.

Apache 207 Tour 2027: Gibt es Konzerte in der Schweiz?

Für 2027 sind derzeit keine Konzerte von Apache 207 angekündigt. Auch für die Schweiz stehen bislang keine Auftritte fest. Auf der offiziellen Website des Musikers sowie bei Ticketmaster Schweiz sind aktuell keine kommenden Konzerttermine aufgeführt.Wann Apache 207 wieder live auftreten wird, ist somit weiterhin offen. Ein konkretes Datum für seine Rückkehr oder eine neue Tour hat der Rapper bisher nicht bekannt gegeben.