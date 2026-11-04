Das US-amerikanische KI-Unternehmen Anthropic bereitet seinen Börsengang vor. Am 26. Oktober 2026 hat der Entwickler des KI-Assistenten Claude seine Registrierungserklärung für den geplanten Börsengang bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereicht.

Termin für Anthropic IPO: Datum steht noch nicht fest

Die Aktien sollen künftig an der Technologiebörse Nasdaq unter dem Kürzel «ANT» gehandelt werden. Der Börsengang wird laut Reuters Mitte bis Ende November 2026 erwartet. Ein genaues Datum für den ersten Handelstag steht noch nicht fest. Auch der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl der angebotenen Aktien stehen bislang nicht fest.

Neuer Rekordbörsengang?

Laut Reuters halten einige Investoren eine Unternehmensbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar für möglich. Anthropic selbst hat eine solche Bewertung bislang nicht bestätigt. Der Börsengang wird von den Investmentbanken Goldman Sachs und Morgan Stanley begleitet. Neben neu ausgegebenen Aktien sollen auch Anteile bisheriger Aktionäre angeboten werden. Laut Keystone-SDA wird in Branchenkreisen darüber spekuliert, dass Anthropic beim Emissionsvolumen den bisherigen Rekordbörsengang des Raumfahrtunternehmens SpaceX erreichen oder sogar übertreffen könnte.

Anthropic wächst rasant – schreibt aber hohe Verluste

Anthropic gehört zu den führenden Anbietern künstlicher Intelligenz und konkurriert unter anderem mit OpenAI, Google und Microsoft. Im ersten Halbjahr 2026 erzielte Anthropic laut Keystone-SDA einen Umsatz von 16,3 Milliarden US-Dollar. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum waren es noch 1,2 Milliarden Dollar gewesen.