Der Black Friday lockt jedes Jahr mit Preisnachlässen auf Elektronik, Haushaltsgeräte und zahlreiche weitere Produkte. Amazon startet seine Angebote meist schon vor dem eigentlichen Shoppingtag. Wann geht es erfahrungsgemäss bei Amazon los?

Zeitplan: Wann startet der Black Friday 2026 bei Amazon?

Der Black Friday fällt dieses Jahr auf Freitag, den 27. November. Einen offizielles Datum für den Beginn seiner Black Week hat Amazon bislang nicht bekannt gegeben. Ein Blick auf das Vorjahr liefert jedoch einen Anhaltspunkt: 2025 lief die Rabattaktion vom 20. November bis zum 1. Dezember.

Sollte der Onlinehändler einem ähnlichen Zeitplan folgen, könnten die diesjährigen Angebote bereits am 19. November starten und bis zum Cyber Monday am 30. November dauern. Ob Amazon diesen Zeitraum tatsächlich nutzt, bleibt abzuwarten.

Wie findet man die besten Amazon-Angebote?

Wer ein bestimmtes Produkt kaufen möchte, sollte dessen Preis bereits vor Beginn der Rabattwoche beobachten. Über die Amazon-Wunschliste lassen sich gewünschte Artikel vormerken. Preisvergleichsportale helfen zusätzlich dabei, die Entwicklung der Verkaufspreise nachzuvollziehen.

Vorsicht ist bei besonders hohen Rabattversprechen geboten. Diese beziehen sich teilweise auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers und nicht auf den zuletzt üblichen Verkaufspreis. Ein Vergleich mit anderen Shops kann deshalb bares Geld sparen.