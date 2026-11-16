Der Lohn kommt, Rechnungen werden bezahlt, zwischendurch stehen Einkäufe und Freizeit auf dem Programm. Erst am Monatsende folgt der Blick darauf, was sich noch sparen lässt. Doch dann ist der Spielraum manchmal bereits aufgebraucht. Das Prinzip «Pay yourself first» dreht diese Reihenfolge um: Ein vorher festgelegter Sparbetrag wird direkt nach dem Lohneingang auf ein separates Konto überwiesen. PostFinance beschreibt diese Strategie als Möglichkeit, das Sparen verbindlich einzuplanen.

Zuerst rechnen, dann den Dauerauftrag einrichten

«Sich selbst zuerst bezahlen» bedeutet nicht, Miete oder Krankenkassenprämien liegen zu lassen. Bevor Geld aufs Sparkonto wandert, muss klar sein, welcher Betrag tatsächlich verfügbar ist.

Die Budgetberatung Schweiz empfiehlt, dafür Einnahmen, laufende Ausgaben und Rückstellungen zu erfassen. Auch Rechnungen, die nur einmal jährlich eintreffen, gehören anteilig ins Monatsbudget. Dazu kommen Reserven für unerwartete Kosten.

Gerade die Steuern können sonst ein falsches Bild des Kontostands vermitteln: Was noch auf dem Konto liegt, ist nicht automatisch frei verfügbar. Die Budgetberatung empfiehlt, Steuerzahlungen laufend zurückzustellen oder per Dauerauftrag ans Steueramt zu überweisen.

Erst aus dieser Rechnung ergibt sich die passende Sparrate. Ein Dauerauftrag kurz nach der Lohnzahlung kann anschliessend dafür sorgen, dass der eingeplante Betrag regelmässig auf die Seite kommt.