Aldi Suisse hat einen Produktrückruf gestartet. Betroffen sind Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke in drei verschiedenen Geschmacksrichtungen. Der Lieferant Wiesenhof International GmbH und der Detailhändler haben die Rückrufaktion eingeleitet, nachdem bei einzelnen Produkten Listerien festgestellt worden waren. Kundinnen und Kunden werden aufgefordert, die betroffenen Artikel nicht mehr zu essen.

Aldi-Rückruf betrifft drei Sorten Hähnchenbrust

Der Rückruf umfasst die Mini-Hähnchenbrust-Filetstücke in den Varianten Mini Klassik, Mini Paprika und Mini Curry. Die Produkte werden in 150-Gramm-Packungen angeboten und tragen die Artikelnummer 204498. Der Verkaufspreis beträgt 2.79 Franken pro Packung.

Die Hähnchenprodukte waren in allen Filialen von Aldi Suisse erhältlich. Nach dem Nachweis von Listerien bei internen Qualitätsprüfungen wurde der Verkauf umgehend eingestellt. Der Rückruf erfolgt vorsorglich zum Schutz der Konsumentinnen und Konsumenten.

Aldi erstattet Kaufpreis auch ohne Quittung

Wer eines der betroffenen Produkte gekauft hat, sollte es nicht mehr konsumieren. Die Packungen können in jeder Aldi-Suisse-Filiale zurückgegeben werden. Eine Kaufquittung ist dafür nicht erforderlich: Der Detailhändler erstattet den vollständigen Kaufpreis auch ohne Kassenbon.

Bei Fragen zum aktuellen Produktrückruf können sich Kundinnen und Kunden per E-Mail an den Kundendienst von Aldi Suisse wenden. Die Kontaktadresse lautet customer@service.aldi-suisse.ch.