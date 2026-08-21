Aktueller Rückruf bei Lidl

Panorama

Bei Lidl gibt es eine neue Rückrufaktion für Eier. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen?

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat am 21. August 2026 eine öffentliche Warnung vor bestimmten Eiern veröffentlicht. Bei dem betroffenen Produkt wurden Salmonellen nachgewiesen. Lidl hat die betroffene Ware umgehend aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf eingeleitet.

Lidl: Rückruf von Eiern

Bei Lidl Schweiz läuft aktuell ein Rückruf für das Produkt «Eier aus dem Tessin» des Unternehmens Uova Ticino SA. Betroffen sind ausschliesslich Eier mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 22. August 2026, 27. August 2026, 2. September 2026 und 3. September 2026.

Lidl Schweiz hat das betroffene Produkt nach Bekanntwerden des Problems aus dem Verkauf genommen. Kundinnen und Kunden, die entsprechende Eier gekauft haben, können diese in allen Lidl-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch dann erstattet, wenn kein Kassenbeleg mehr vorhanden ist.

Andere Produkte, die bei Lidl Schweiz angeboten werden, sind laut den Angaben zum Rückruf nicht betroffen. Für weitere Informationen steht die Lidl-Kundenhotline unter +41 71 588 05 10 zur Verfügung. Betroffene werden zudem gebeten, Personen in ihrem Umfeld über den Rückruf zu informieren, falls diese das Produkt ebenfalls gekauft haben könnten.

Diese Eier werden aktuell bei Lidl zurückgerufen. Lidl/Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen BLV

Rückrufaktion: Warum wurde das Produkt zurückgerufen?

Grund für den Rückruf ist der Nachweis von Salmonellen in den betroffenen Eiern. Wegen der damit verbundenen möglichen Gesundheitsgefahr sollen die Eier mit den genannten Mindesthaltbarkeitsdaten nicht konsumiert werden.

Nach Angaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) kann sich eine Infektion bereits nach wenigen Stunden bis Tagen durch plötzlich auftretenden Durchfall und Bauchschmerzen bemerkbar machen. Auch Übelkeit, Erbrechen und Fieber sind möglich. Meist klingt eine Salmonellose von selbst wieder ab. Bei starkem Flüssigkeitsverlust kann die Erkrankung jedoch vor allem für Kleinkinder sowie ältere oder geschwächte Menschen gefährlich werden.