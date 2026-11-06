Die AHV-Renten werden auf Anfang 2027 angehoben. Die minimale monatliche Altersrente steigt von 1260 auf 1280 Franken, die maximale von 2520 auf 2560 Franken. Bei ungekürzten Vollrenten entspricht dies einer Erhöhung um 20 bis 40 Franken pro Monat. Wie viel zusätzlich ausbezahlt wird, zeigt die offizielle Umrechnungstabelle des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV).
AHV-Rentenerhöhung 2027: Beträge im Vergleich
Nicht jede AHV-Vollrente steigt um exakt 1,59 Prozent. Je nach bisheriger Rentenhöhe fällt die prozentuale Anpassung aufgrund der Rundung auf ganze Franken leicht unterschiedlich aus. Die folgende Übersicht zeigt die amtliche Umrechnung der bisherigen monatlichen AHV-Vollrenten auf die ab Januar 2027 gültigen Beträge. Sie umfasst sämtliche 51 Rentenstufen der Skala 44, die bei vollständiger Beitragsdauer zur Anwendung kommt. Wer Beitragslücken aufweist, erhält in der Regel eine Teilrente, für die andere Rentenskalen gelten. Die individuelle Erhöhung kann deshalb von den aufgeführten Beträgen abweichen.
Bisher 1260 Franken, neu 1280 Franken – 20 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1293 Franken, neu 1313 Franken – 20 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1326 Franken, neu 1347 Franken – 21 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1358 Franken, neu 1380 Franken – 22 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1391 Franken, neu 1413 Franken – 22 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1424 Franken, neu 1446 Franken – 22 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1457 Franken, neu 1480 Franken – 23 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1489 Franken, neu 1513 Franken – 24 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1522 Franken, neu 1546 Franken – 24 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1555 Franken, neu 1580 Franken – 25 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1588 Franken, neu 1613 Franken – 25 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1620 Franken, neu 1646 Franken – 26 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1653 Franken, neu 1679 Franken – 26 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1686 Franken, neu 1713 Franken – 27 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1719 Franken, neu 1746 Franken – 27 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1751 Franken, neu 1779 Franken – 28 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1784 Franken, neu 1812 Franken – 28 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1817 Franken, neu 1846 Franken – 29 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1850 Franken, neu 1879 Franken – 29 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1882 Franken, neu 1912 Franken – 30 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1915 Franken, neu 1946 Franken – 31 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1935 Franken, neu 1966 Franken – 31 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1956 Franken, neu 1987 Franken – 31 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1976 Franken, neu 2007 Franken – 31 Franken mehr pro Monat.
Bisher 1996 Franken, neu 2028 Franken – 32 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2016 Franken, neu 2048 Franken – 32 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2036 Franken, neu 2068 Franken – 32 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2056 Franken, neu 2089 Franken – 33 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2076 Franken, neu 2109 Franken – 33 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2097 Franken, neu 2130 Franken – 33 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2117 Franken, neu 2150 Franken – 33 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2137 Franken, neu 2171 Franken – 34 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2157 Franken, neu 2191 Franken – 34 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2177 Franken, neu 2212 Franken – 35 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2197 Franken, neu 2232 Franken – 35 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2218 Franken, neu 2253 Franken – 35 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2238 Franken, neu 2273 Franken – 35 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2258 Franken, neu 2294 Franken – 36 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2278 Franken, neu 2314 Franken – 36 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2298 Franken, neu 2335 Franken – 37 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2318 Franken, neu 2355 Franken – 37 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2339 Franken, neu 2376 Franken – 37 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2359 Franken, neu 2396 Franken – 37 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2379 Franken, neu 2417 Franken – 38 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2399 Franken, neu 2437 Franken – 38 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2419 Franken, neu 2458 Franken – 39 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2439 Franken, neu 2478 Franken – 39 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2460 Franken, neu 2499 Franken – 39 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2480 Franken, neu 2519 Franken – 39 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2500 Franken, neu 2540 Franken – 40 Franken mehr pro Monat.
Bisher 2520 Franken, neu 2560 Franken – 40 Franken mehr pro Monat.
Wer bereits eine AHV-Rente erhält, muss für die Anpassung keinen neuen Antrag stellen. Gemäss der Eidgenössischen Ausgleichskasse (EAK) werden die neuen Beträge ab Januar 2027 automatisch ausbezahlt.