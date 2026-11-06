Auf der Autobahn A2 nordöstlich von Magdeburg im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt ist am Freitag, 6. November 2026, ein Kleinflugzeug verunglückt. Nach dem Absturz mussten Einsatzkräfte brennende Flugzeugtrümmer löschen. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte rückten zum Unfallort aus. Weshalb das Flugzeug auf die Autobahn stürzte, ist bislang unklar.

Deutschland: Flugzeug auf A2 abgestürzt

Der Absturz ereignete sich rund einen Kilometer vor dem Autobahnparkplatz Krähenberge. Auf Bildern vom Unfallort sind Einsatzkräfte der Feuerwehr zu sehen, die brennende Überreste des Flugzeugs löschen.

Die Maschine wurde bei dem Unglück grösstenteils zerstört. Nach ersten Angaben der Polizei waren keine Fahrzeuge auf der Autobahn betroffen

Flugzeugabsturz bei Magdeburg: Zahl der Verletzten unklar

Ob und wie viele Menschen bei dem Absturz zu Schaden kamen, war zunächst unklar. Ein Sprecher der Polizei in Magdeburg erklärte, dass noch keine gesicherten Angaben zu möglichen Opfern vorliegen. Auch die Ursache des Flugzeugabsturzes ist Gegenstand weiterer Abklärungen.

Mehr Informationen folgen in Kürze