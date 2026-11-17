Wie viel Geld steht einem Haushalt zur Verfügung? Die neue Haushaltsbudgeterhebung des Bundesamtes für Statistik (BFS) liefert einen Vergleichswert. Wichtig dabei: Die am Dienstag veröffentlichten Ergebnisse beschreiben das Jahr 2024. Sie zeigen nicht die aktuelle finanzielle Situation im November 2026.

7209 Franken sind kein einzelner Monatslohn

Der Betrag umfasst die Einkommen sämtlicher Haushaltsmitglieder nach Abzug obligatorischer Ausgaben. Dazu gehören etwa Steuern, Sozialversicherungsbeiträge und die obligatorischen Krankenkassenprämien.

Wohnen, Lebensmittel und weitere Konsumausgaben müssen davon noch bezahlt werden. Der Betrag ist deshalb weder ein persönlicher Nettolohn noch frei verfügbares Geld nach sämtlichen Rechnungen.

Warum die Mehrheit unter dem Durchschnitt liegt

2024 hatten 61 Prozent der Haushalte weniger als den Durchschnittsbetrag zur Verfügung. Hohe Einkommen ziehen den Mittelwert nach oben. Er beschreibt deshalb nicht automatisch den typischen Haushalt.

Wer sein Budget vergleichen möchte, sollte zudem Haushaltsgrösse und Lebenssituation berücksichtigen: Ein Singlehaushalt und eine Familie haben unterschiedliche Einnahmen und Ausgaben. Ein Wert unter dem Durchschnitt ist für sich genommen auch keine Armutsdiagnose.