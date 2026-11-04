Wer bereits eine AHV-Altersrente erhält und auch im Dezember Anspruch darauf hat, muss für die zusätzliche Zahlung keinen Antrag stellen. Die zuständige Ausgleichskasse berechnet den Betrag und zahlt ihn zusammen mit der regulären Dezemberrente aus. Beim Termin lohnt sich ein Blick auf die eigene Kasse: Die erste Auszahlung erfolgt nicht überall am selben Tag.

Wann kommt die 13. AHV-Rente aufs Konto?

Die SVA Graubünden kündigt die Auszahlung für Montag, 7. Dezember 2026, an. Auch die SVA Zürich nennt den 7. Dezember. Die SVA Aargau hat den 3. Dezember als Auszahlungstermin veröffentlicht. Massgebend ist die Ausgleichskasse, die eure Dezemberrente auszahlt. Der Auszahlungstermin und der Zeitpunkt, an dem ihr die Gutschrift auf dem Konto seht, können auseinanderliegen.

Wie viel Geld gibt es im Dezember zusätzlich?

Die 13. AHV-Rente entspricht einem Zwölftel der Altersrenten, die ihr im Kalenderjahr 2026 erhalten habt. War eure Altersrente von Januar bis Dezember gleich hoch, entspricht der Zuschlag einer regulären Monatsrente. Wer erst im Laufe des Jahres in Rente ging oder wessen Rente sich geändert hat, kann einen anderen Betrag erhalten. Kinderrenten und der AHV-21-Rentenzuschlag für Frauen der Übergangsgeneration zählen bei der Berechnung nicht mit.