Seefäscht Weesen: Spektakel am See

Magische Nächte, ein spektakuläres Feuerwerk über dem Walensee und Live-Musik auf vier Bühnen: Das Seefäscht Weesen ist zurück – mit ganz viel Herz und Energie!

Nach neun Jahren Pause verwandelt sich das Hafenbecken von Weesen wieder in eine stimmungsvolle Festzone, in der sich Musik, Kulinarik und Emotionen vereinen. Zwei Tage lang steht das idyllische Seeufer ganz im Zeichen eines einzigartigen Sommerfestes, das durch seine traumhafte Kulisse besticht und mit einem vielseitigen Programm aufwartet – für Familien, Musikliebhaberinnen und Nachtschwärmer gleichermassen.



Ein besonderes Highlight erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstagabend um 22.45 Uhr: das grösste und aufwendigste Feuerwerk am Walensee. Während mindestens einer Viertelstunde erleuchten Lichtbilder, Farbfächer und Knalleffekte den Himmel über dem See. Gezündet wird das gesamte Spektakel direkt vom Schiff aus – ein imposanter Anblick, der durch musikalische Umrahmung auf dem ganzen Festgelände nochmals an Intensität gewinnt. Bereits am Freitagabend wird mit einem schwimmenden Feuerwerk ein erster eindrücklicher Akzent gesetzt.



«Unser Feuerwerk ist mehr als Pyrotechnik – es ist ein Erlebnis, das das gesamte Seefäscht in eine einzigartige Atmosphäre taucht», sagt OK-Präsident Reto Hahn. «Wir freuen uns riesig, der Region endlich wieder ein solches Sommerhighlight bieten zu können.» Einen kleinen Vorgeschmack gibt es übrigens bereits am Freitagabend um 22.45 Uhr. Dann wird ein schwimmendes Klein-Feuerwerk im Hafenbecken gezündet.