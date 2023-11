Kantonsspital Graubünden kämpft weiter um seine Kinderintensivstation

Am Freitag, 17. November, ist «Welt-Frühgeborenen-Tag». Dieser Tag soll an die Kinder erinnern, die als Frühgeburten auf die Welt kommen. Passend zu diesem Anlass wird das KSGR am Freitag und Samstag mit einem Stand am Andreasmarkt auf dem Postplatz in Chur anwesend sein. Dort wird laut einer Mitteilung des KSGR die Möglichkeit bestehen, die Petition online zu unterschreiben.