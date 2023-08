Besuch aus Dänemark für die Fachhochschule Graubünden

Schülerinnen und Schüler der «Copenhagen School of Design and Technology» besuchten während vier Tagen diverse Bündner Unternehmen – dies in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Graubünden. Begleitet wurden die dänischen Studierenden und Dozierenden vom Studienleiter der FH Graubünden, Armando Schär. Die dänsichen Gäste erhielten Einblicke in Unternehmen wie die Hamilton in Bonaduz, die Campusbrauerei, die Weisse Arena und die Abwasser-Reinigungs-Anlage in Chur mit dem Solarfaltdach der DHP Technology.