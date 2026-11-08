Mit 4049 Metern ist der Piz Bernina der einzige Viertausender der Ostalpen. Die Millionen Jahre alten Gesteinsschichten der Tektonikarena Sardona zeigen, wie die Alpen entstanden sind. Und der Piz Buin wurde am selben Tag erstmals bestiegen wie das berühmte Matterhorn im Wallis.

Schaffst du es, diese und weitere Bündner Gipfel dem Aussehen nach zu erkennen?

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