Das grosse Quiz zum Bü-, Bü-, Bündnerfleisch 

Graubünden

Bündnerfleisch ist Kult. Erst recht, seit Alt-Bundesrat Hans-Rudolph Merz während seiner Rede darüber Tränen lachte. Was wisst ihr alles über den berühmten Bündner Klassiker und Exportschlager?

Der Moment hätte nicht trockener sein können. Der damalige Bundesrat Hans-Rudolf Merz beantwortet im Parlament eine Anfrage über Fleischdeklarationen. Doch die Antwort, die er dafür vorzulesen hat, ist sogar für den eingefleischten Politiker etwas zu viel des Guten.

Gestolpert war Merz ausgerechnet über einen beliebten Bündner Klassiker. Beim Bündnerfleisch kamen ihm vor lachen die Tränen, und er wurde mehr oder weniger versehentlich zum Kultbotschafter für die berühmte Spezialität.

Ein paar gepfefferte Fragen zum Fleisch und dem Vorfall findest du in unserem Quiz.

Und falls es bald einmal bei euch Bündnerfleisch geben sollte, wünschen wir «An Guata» und verweisen zu Ehren von Alt-Bundesrat Merz an die Anlehnung an Anmerkung 6a zum Kapitel 2, der KN.