Freiwillig würde sich heute niemand mehr einer ärztlich verschriebenen Badekur, wie sie im 17. und 18. Jahrhundert gang und gäbe war, unterziehen. Rosskuren waren das, im wahrsten Sinne des Wortes. Vorerst galt es aber, in die propagierte idyllische Abgeschiedenheit zu gelangen, und dazu mussten die Kurgäste eine sehr anstrengende Reise auf sich nehmen. Einmal angekommen, galt es, den Körper mittels Schröpfen und Herbeiführen von Durchfall zu reinigen. Danach begann die Badekur, bei welcher die Heilung Suchenden bis zu acht Stunden täglich und bei Grossandrang manchmal zu viert in den hölzernen Badekästen ausharren und dazu noch literweise Mineralwasser in sich hineinschütten mussten. Ob bei den dabei entstehenden Bedürfnissen jeweils das stille Örtchen aufgesucht wurde, ist fraglich.
Allein wegen des Gesundbrunnens wurden diese abgelegenen Orte nicht aufgesucht. Es galt auch, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, Liebschaften zu schliessen, zur Kurmusik zu tanzen, auf gepflegten Spazierwegen zu wandeln und nicht zuletzt sehr gut zu essen und zu trinken. Vom «Überfluss in Speiss und Tranck» riet der Arzt zwar ab, empfahl aber «weisses Brot, gesottenes Rindfleisch, gebratenes Kalb-, Gitzlin- und Lammfleisch, fricasierte Hühnlein, in Butter gebratenes Wildfleisch, Binetsch (Spinat), Mangold und Endiwien, dazu edlen Veltlinerwein».
Bad Serneus
Von den vier ehemals wichtigen Heilbädern im Tal – Seewis, Jenaz, Fideris und Serneus – ist einzig das letzte noch in Betrieb. Nachdem die Liegenschaft im Frühjahr 2005 bei einem Unwetter stark beschädigt wurde, musste das damalige Besitzerpaar Godelis und Laima Sigitas erst einmal die Ärmel hochkrempeln, Schutt aufräumen und sanieren. Seit Dezember 2006 ist das ehemals bekannte Heilbad saisonal wieder geöffnet.
Im Gegensatz zum kleinen Brünnlein im hinteren Gebäudekomplex, aus dem es unsäglich nach faulen Eiern stinkt, ist im Bad nichts Ungewöhnliches zu riechen. Die Wasseraufbereitung funktioniert mit Ozon, und weil es erst zwei Tage lang in einem grossen Reservoir aufbewahrt wird, verschwindet auch der unangenehme Schwefelgeruch.
Die Schwefelquelle soll Anfang des 15. Jahrhunderts von einer Nonne entdeckt worden sein. Zuverlässigere Quellen sind erst ab 1747 vorhanden. Die Anlagen wurden immer wieder von der nahe vorbeifliessenden Landquart verwüstet und dienten im Zweiten Weltkrieg als Internierungslager. 1976 wurden sie umfassend saniert und mit dem heutigen Hallenbad ausgestattet. Das Serneuser Schwefelwasser ist nachweislich heilsam bei Hautallergien, Arthrose und Herzbeschwerden.
Bad Ganey und Bad Jenaz
Von den einstigen Badeherrlichkeiten in den Gemeinden Seewis, Jenaz und Fideris sind kaum mehr Grundmauern zu erahnen, und auch von sprudelnden Quellen ist nicht mehr viel zu sehen. Das Bad Ganey, rund 5,5 Kilometer hinter Seewis gelegen, wie Serneus ebenfalls eine Schwefelquelle, bestand während etwa 200 Jahren und genoss einen hervorragenden Ruf für «Männer so frigidi und quasi impotentes».
«
Männer so frigidi und quasi impotentes.»
Es wurde 1799 von den Österreichern stark beschädigt, sodass es später zerfiel und nicht mehr aufgebaut wurde. Heute ist nicht einmal mehr die Original-Quelle zu finden. Das Jenazer Bad befand sich im Valdavos und wurde 1733 in Betrieb genommen. Es erreichte jedoch nie einen hohen Bekanntheitsgrad und bestand nur hundert Jahre, bevor es unter mysteriösen Umständen abbrannte. Vor ein paar Jahren wurde die Quellfassung erneuert und eine Feuerstelle eingerichtet. Der Weg dahin ist ausgeschildert, dauert zu Fuss etwa eineinhalb Stunden oder kann mit dem Auto und einem 15-minütigen Fussmarsch erreicht werden.
Fideris, das bekannteste Heilbad
Das ehemalige Bad Fideris, im Arieschbachtobel gelegen, genoss während 500 Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad. Das Wasser, kohlensäurehaltige Natron-Eisensäuerlinge, wurde vorwiegend eingesetzt bei Blutarmut, Magen-, Darm-, Blasen- und Nierenleiden. In der Hochblüte fanden 220 Personen Herberge, 60 Badekästen, in welchen bei grossem Andrang bis zu vier Personen sassen, standen zur Verfügung. Immer wieder wurden Teile der Anlagen verschüttet und mit grossem Aufwand wieder aufgebaut. Krieg und Wirtschaftskrise machten der Badeherrlichkeit Anfang des 20. Jahrhunderts ein Ende, sodass 1939 die Tore endgültig geschlossen wurden.
Eine Quellfassung ist vorhanden, aber nach heutigem Stand benötigt man genaue Kenntnisse, um das Wasser zu finden. Der Themenweg «Erlaufni Gschichtä» mit Start beim Dorfplatz in Fideris führt ins Bad und zur dort erbauten idyllischen Feuerstelle.
Ein stark mineralisiertes Trinkwasser in ähnlicher Zusammensetzung kann in Fideris Station «bezogen» werden. Im Gebiet Schanänn, an der Kantonsstrasse nach Fideris, befindet sich eine Tiefbrunnen-Handpumpe, mit der dieses Wasser aus 30 Metern Tiefe hochgepumpt werden kann. Das stark magnesiumhaltige Wasser beugt gleichzeitig einem eventuellen Muskelkater vor, welcher bei der anstrengenden Handarbeit entstehen könnte!
Marietta Kobald verfasste diesen Artikel als Kulturbeauftragte Prättigau für das «DKP Magazin», Ausgabe Sommer/Herbst 2012. Als Quelle zog sie die Werke «Bad Fideris» von Hans Simmen und «Prättigauer Geschichte» von Mathias Thöny herbei. Redaktionelle Bearbeitung und Bildauswahl erfolgten durch die «Büwo».