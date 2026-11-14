Abo

Alle ziehen an einem Strick: Nur so gelingt der Aufbau des Quadereises in Chur | Südostschweiz

Startseite Graubünden Chur Alle ziehen an einem Strick: Nur so gelingt der Aufbau des Quadereises in Chur Graubünden Alle ziehen an einem Strick: Nur so gelingt der Aufbau des Quadereises in Chur Bald wird auf der Churer Quaderwiese wieder «gschlittschüalat». Wie aber wird aus einem Sportplatz ein Eisfeld? Ein Blick hinter die Kulissen zeigt, wie viel Teamarbeit und Technik dahinterstecken. Andri Dürst 14.11.2026, 10:00 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Herbst bedeutet für viele: Marroni, bunte Blätter und Kuschelsocken. Für Philip Kälin bedeutet Herbst: viel Arbeit. Denn landauf, landab beginnt bald die Eissportsaison. Und genau deshalb hat der Zuger Unternehmer alle Hände voll zu tun. Mit seiner Firma «Sportprojekt» hat er sich auf den Aufbau von mobilen Eisanlagen spezialisiert. «Wir stellen jedes Jahr zwischen 25 und 35 Eisfelder in der Schweiz auf. Insgesamt sind es gar 40 Anlagen, die wir betreuen», rechnet Philip Kälin vor. Inmitten der Bündner Hauptstadt befindet sich eine davon, die er Ende Oktober mit einem knapp 15-köpfigen Team aufbaut. Das Quader-Eisfeld ist für ihn übrigens etwas Besonderes. Wieso? Er zählt verschiedene Gründe auf. «Es ist sicher einmal die tolle Kulisse mit den altehrwürdigen Gebäuden ums Eisfeld und den Bergen im Hintergrund. Schön ist aber auch, dass die Vorfreude der Churerinnen und Churer auf das Eis wirklich spürbar ist. Während wir aufbauen, setzen sich immer mal wieder Leute auf ein Bänklein und schauen uns zu.» Vom «Quadersee» zum «Quadereis»: Rund anderthalb Wochen vor Saisonstart beginnt das Eis zu gefrieren – das Schulhaus spiegelt sich stolz im Wasser. Bild: Andri Dürst

Sehr angenehm sei auch die Zusammenarbeit mit den Sportanlagen der Stadt Chur. Diese Abteilung übernimmt die ganze Organisation, Koordination und ist anschliessend für den Betrieb der Anlage verantwortlich. Und nicht zuletzt ist aus Philip Kälins Sicht das Quadereis aus technischer Hinsicht eine besondere Anlage. «Wir haben letztes Jahr erstmals auf einem Schweizer Outdoor-Eisfeld eine spezielle Technik angewandt», beginnt der Eisfeld-Experte zu erzählen. «Das Wasser wurde vor dem Auftragen ionisiert. Das hat viele Vorteile: Normalerweise muss ein Eisfeld sieben Zentimeter dick sein. Wenn wir aber ionisiertes Wasser verwenden, reichen bereits fünf Zentimeter. Zudem ist das Eis bei Sonneneinstrahlung beständiger. Dadurch können wir im Betrieb Energie sparen.»

Element für Element

Bevor aber überhaupt an Eis zu denken ist, braucht es auf der Quaderwiese diverse Vorbereitungsarbeiten. Als Erstes wird ein Holzboden aufgebaut, der als Unterlage für das Eisfeld dient. Darauf wird eine knapp zehn Zentimeter hohe Aluminium-Bande montiert, damit später beim Aufeisen kein Wasser wegfliessen kann. Dieselbe Aufgabe hat auch eine Plastikfolie, die über die ganze Fläche ausgebreitet wird. Die Grundlage ist nun vorhanden, sodass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Aufbau des Kältesystems beginnen können.

Wo die Kälte herauskommt: Philip Kälin gibt seinem Team Anweisungen zum Anschluss des Kältesystems. Bild: Andri Dürst

Hierbei handelt es sich um lange Aluminiumelemente, die in einer koordinierten Aktion von den Aufbauerinnen und Aufbauern platziert werden müssen. Ein Element entspricht einer Breite des Eisfeldes. Entsprechend viele Hände braucht es, damit ein solches Teil an den gewünschten Ort gelegt werden kann. Die anwesende Truppe scheint dies aber auch im Schlaf machen zu können. Zügig und dennoch geordnet legen sie auf Kommando des vordersten Mannes Element für Element auf die Folie. Auch wenn hier alles zu funktionieren scheint: Gibt es keine Alternative zu solch sperrigen Gestängen? Ja, das gebe es, meint Philip Kälin, kommt aber gleich mit einem «Aber»: «Auf dem Markt für Kunsteisbahnen gibt es zwei vorherrschende Systeme: Gummimatten und Aluminiumelemente. Letztere sind in Sachen Energieeffizienz aber deutlich besser.» Zwar seien die Kosten für die Lagerung solcher Elemente etwas teurer, diese würden aber dank tieferer Energiekosten schnell wieder wettgemacht.

Ein grosser Kühlschrank

Während die Aufbauerinnen und Aufbauer Element um Element aneinanderlegen, ist einer der «Sportprojekt»-Angestellten am Rand dabei, die Elemente zu verbinden. Als Erstes stülpt er schwarze Gummiringe um die Querverbindungen. Dann umschliesst er sie mit speziellen Rohrschellen. Und so wächst das Kältesystem Meter um Meter. Parallel dazu sind einige Männer dabei, grosse Schläuche zu verteilen. Durch sie wird später das Kältemittel zu den Rohren geleitet. «Das Eisfeld ist dabei in vier Abschnitte unterteilt. Entsprechend gibt es vier Anschlüsse für das Kältemittel, damit dieses optimal auf der ganzen Fläche verteilt wird», erklärt Philip Kälin.

Grosser Kühlschrank: Philip Kälin checkt die Kälteanlage. Bild: Andri Dürst

Woher aber kommt die Kälte denn genau? Dafür muss man sich in die Nähe des Quader-Schulhauses begeben, wo unter einem Metallgitter ein unterirdischer Raum zu finden ist. Über eine schmale Metalltreppe geht es nach unten. Zu sehen sind verschiedene Rohre, Bottiche und Gerätschaften. Auch wenn es hier nach viel Technik aussieht: So kompliziert sei das Ganze nicht, beruhigt der «Sportprojekt»-Chef. «Eigentlich funktioniert die Kälteanlage wie ein grosser Kühlschrank. Und anstatt dass das Kältemittel die Rückseite eines Kühlschranks kühlt, wird es hier nach draussen geleitet und versorgt das Eisfeld mit Kälte.» Zum Einsatz komme hier übrigens Propylenglykol, das sich im Gegensatz zu Ethylenglykol biologisch abbauen lasse. Vom Technikraum aus wird es über eine Leitung einige Meter unterirdisch Richtung Eisfeld geleitet, wo es dann über einen Schacht an die Oberfläche gelangt und die Rohre für das Kältesystem angeschlossen werden können.

Sorgt für eisige Verhältnisse: die Kältemaschine im Technikraum. Bild: Andri Dürst

Das Herzstück des Eises ist somit schon fast fertig eingerichtet. Was noch folgt, sind die Banden und übrige Installationen für Licht und Musik sowie Dekoration. «Beim Aufbau rechnen wir mit einem Tag für das Kältesystem, einem Tag für die Banden und einem weiteren Tag für das Drumherum. Läuft alles problemlos ab, sind wir auch mal schneller fertig», umreisst Philip Kälin den Zeitplan. Sobald er und sein Team alle genannten Installationen montiert haben, ist sein Job getan und das Team der Sportanlagen übernimmt. Dieses ist auch für das sogenannte Aufeisen zuständig. Wie eingangs erwähnt, wird Wasser ionisiert und anschliessend auf das eingeschaltete Kältesystem gespritzt.

Zusammenschliessen: Hier werden die einzelnen Elemente des Kältesystems miteinander verbunden. Bild: Andri Dürst

Ein Ort der Begegnung

Und so zeigen sich genau eine Woche nach dem Aufbau auch schon erste Eisbildungen. Zwar ist die Fläche noch nicht komplett durchgefroren, doch dem Start in die Eissportsaison scheint fast nichts mehr im Wege zu stehen. Nicht nur das Kältesystem läuft auf Hochtouren, auch die Musikanlage ist bereits in Betrieb. Der Depeche-Mode-Hit «Just Can't Get Enough» dröhnt durch die Boxen – zu Deutsch «Ich kann einfach nicht genug davon bekommen». Und so ist es auch mit dem Quader-Eisfeld. Die Churerinnen und Churer können offenbar nicht genug von ihrem Eis kriegen. Denn als die Anlage während Corona geschlossen war und wenig später auch der Energiekrise zum Opfer fiel, trauerten viele dem eiskalten Vergnügen nach. Die beiden Krisen sind zum Glück mittlerweile wieder vom Tisch. Und so steht der Saisoneröffnung am 14. November kaum mehr etwas im Wege.

Alle machen mit: Das Eisfeld Quader nimmt langsam Formen an. Bild: Andri Dürst

Geplant ist, dass das Eisfeld bis am 7. März 2027 in Betrieb ist. Spätestens dann werden Philip Kälin und sein Team wieder die Reise nach Graubünden antreten, um das Eisfeld abzubauen. Welche Arbeit macht er eigentlich lieber: Aufbauen oder Abbauen? Er überlegt ein wenig. «Beim Abbau haben wir weniger Zeitdruck und können recht zügig einfach alles abbrechen. Beim Aufbau hingegen wissen wir, dass wir auf ein bestimmtes Datum fertig sein müssen. Eine saubere Planung ist in dieser Zeit das A und O. Und auch wenn wir immer mal wieder auf Unvorhergesehenes stossen, gefällt mir auch die Aufbauzeit gut – es ist immer toll mitzuerleben, wenn ein Feld entsteht und man das fertige Ergebnis am Ende des Tages sieht.» Natürlich besuche er auch während des Betriebs das eine oder andere Eisfeld, verrät er. Denn zu Eisbahnen hat er auch ganz persönlich eine spezielle Beziehung. «Auf dem Eis hatte ich den ersten Kuss mit meiner heutigen Frau. Das vergisst man natürlich nicht.» Und so ist ein Eisfeld für ihn nicht bloss Arbeitsplatz, sondern auch ein Ort, der Menschen zusammenbringt.

Es wird eisig: Rund anderthalb Wochen vor Saisonstart beginnt das Eis zu frieren. Bild: Andri Dürst

Es geht los Am 14. November startet das Eisfeld Quader mit dem Eröffnungsanlass «Musik, Genuss und Winterzauber» in die Wintersaison. Die Gäste erwartet eine Eisdisco, Spiele neben dem Eisfeld sowie Marroni, Magenbrot, Fondue und Glühwein vom «Gnusswaga». Das Eisfeld öffnet um 10 Uhr – der Anlass beginnt um 17 Uhr. Bis zum 7. März 2027 ist das Eisfeld täglich ab 10 Uhr geöffnet. Beliebter Treffpunkt: Am Samstag, 14. November, startet das Churer Quadereis in die Wintersaison 2026/27. Bild: Sport- und Eventanlagen, Das Neves Photography