Das Institut in Ftan wird moderner und international

Mit guten Neuigkeiten ist Jon Peer, Verwaltungsratspräsident der Hochalpines Institut Ftan AG (HIF), an der Generalversammlung vom Samstag vor die Aktionärinnen und Aktionäre getreten. «Sämtliche Versprechen gegenüber der Schule und der Region wurden vollumfänglich eingehalten», sagte er. Damit meinte er das Engagement von Education in Motion (EIM), welches neu mit 80,64 Prozent Mehrheitsaktionär ist (Vorjahr 77,21 Prozent). So wurden im vergangenen Jahr neun Millionen Franken in Umbau- und Sanierungsmassnahmen investiert.