Bevölkerung muss mit dem geplanten Besuch in Brienz/Brinzauls noch warten

Eigentlich hätte die evakuierte Wohnbevölkerung von Brienz/Brinzauls heute Donnerstag für jeweils zwei Stunden in ihr Dorf zurückkehren können. So wollte der Gemeindeführungsstab der Gemeinde Albula/Alvra den Bewohnerinnen und Bewohnern noch einmal die Möglichkeit geben, Sachen, die sie vergessen hatten einzupacken, jetzt mitzunehmen. Doch aus dem Besuch wird nichts.

Wie die Gemeinde am Donnerstagmorgen informierte, musste der Besuch abgesagt werden. Die Sicherheit könne nicht gewährleistet werden. Grund dafür ist der Nebel. Wie Christian Gartmann, Mediensprecher der Gemeinde gegenüber RSO sagte, habe es in den letzten Tagen in der Region sehr viel geregnet. Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit gebe es keine freie Sicht auf den Hang. Dort hängt jetzt eine Nebelschwade. Das ist auch im Live-Stream zu sehen. Weil es also Nebel hat, kann der Laser-Tachimeter – also das Gerät, mit dem der Besuch der Bevölkerung überwacht worden wäre, – nicht eingesetzt werden. «Das ist ein optisches Gerät, das mit einem Laserstrahl arbeitet. Und wenn es Nebel hat, dann sieht das Gerät zu wenig. Deshalb können wir die Sicherheit nicht gewährleisten und deshalb kann der Besuch nicht stattfinden», sagt Gartmann.

Besuch für Freitag geplant

Die Gemeinde hofft, dass sie den geplanten Besuch nun morgen durchführen kann. Dafür müsste sich der Nebel auflösen. Und: «Auf den Radarbildern und den Tachimeter-Bildern muss zu sehen sein, dass nicht zusätzliche Bewegung in den Hang gekommen ist. Dass der Hang also nicht zusätzlich instabil geworden ist.» Sollten diese zwei Bedingungen erfüllt sein, kann die Bevölkerung das Dorf morgen besuchen.

Geplant sind auch morgen drei Zeitfenster. Eins von 9 und 11 Uhr, das zweite von 12.30 und 14.30 Uhr und zum Schluss von 17 und 19 Uhr. «Wir wollen es den Leuten so einfach machen wie möglich. Wenn Sie drei Zeitfenster haben, können sie auswählen, was ihnen am besten passt. Jemand kann vielleicht eher über Mittag, der andere hat am Morgen oder am Abend dafür Zeit.» Aus Sicherheitsgründen dürfen sich nicht mehr als 30 Personen gleichzeitig im Dorf aufhalten. Pro Haushalt sind maximal zwei Personen zugelassen. Das hat auch einen bestimmten Grund, wie Gartmann erklärt: «Falls wir doch evakuieren müssten, und zwar schnell, ist das noch zu machen bei 30 Personen.»