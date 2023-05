Jetzt gibt es Soforthilfe für die Menschen aus Brienz/Brinzauls

Am Donnerstag soll die evakuierte Wohnbevölkerung von Brienz/Brinzauls für jeweils zwei Stunden in ihr Dorf zurückkehren können. Das schreibt der Gemeindeführungsstab der Gemeinde Albula/Alvra in einem aktuellen Bulletin zum Brienzer Rutsch. Zeitfenster gebe es zwischen 9 und 11 Uhr, 12.30 und 14.30 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr, heisst es in dem Bulletin. Aus Sicherheitsgründen dürften sich nicht mehr als 30 Personen gleichzeitig im Dorf aufhalten. Pro Haushalt sind maximal zwei Personen zugelassen.