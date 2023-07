Tödlicher Selbstunfall im Rheintal

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag um 00.15 Uhr auf der A1 kurz vor der Ausfahrt Thal. Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein 58-Jähriger mit vier Familienangehörigen mit seinem Auto von St.Gallen in Richtung St. Margrethen. Kurz vor der Autobahnausfahrt Thal verlor er aus bisher unbekannten Gründen die Herrschaft über sein Auto.

Dieses kam rechtsseitig in das ansteigende Wiesenbord und prallte in eine Signalisationstafel. Das Auto überschlug sich und kam in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stillstand. Dabei wurde eine 14-jährige Mitfahrerin so schwer verletzt, dass sie auf der Unfallstelle verstarb. Ihre Schwestern im Alter von 16 und 24 Jahren, sowie die 54-jährige Mutter, mussten mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht werden. Der Fahrer wurde zur Kontrolle ebenfalls ins Spital gebracht. Bei den Unfallopfern handelt es sich um österreichische Staatsangehörige mit Wohnsitz in Vorarlberg.

Die Autobahn zwischen Meggenhus und Thal musste mehrere Stunden gesperrt werden. Nebst mehreren Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen standen drei Rettungswagen mit Notarzt, die Rega und Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft sowie des Nationalstrassenunterhaltsdienstes im Einsatz. (red)