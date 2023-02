Bau der Wasserstoffproduktionsanlage in Domat/Ems läuft

Das Energieunternehmen Axpo will künftig die Wasserkraft des Rheins nutzen, um grünen Wasserstoff herzustellen. Unter anderem baut es gemeinsam mit Rhiienergie beim Wasserkraftwerk Reichenau in Domat/Ems eine Wasserstoffproduktionsanlage (wir berichteten). Die 2,5-Megawatt-Anlage wird voraussichtlich im Herbst 2023 in Betrieb gehen und jährlich bis zu 350 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren. Das entspricht rund 1,5 Millionen Liter Dieseltreibstoff, wie es in einer Mitteilung der Axpo heisst.

Das geplante Projekt sei in Graubünden ein Pionierprojekt, sagt Rudolf Büchi, Leiter Kraftwerksgruppe Vorderrhein Axpo, gegenüber TV Südostschweiz: