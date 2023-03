Von Ftan bis Singapur – eine global vernetzte Schule

Frühlingsanfang in Ftan. Es ist so warm, dass es sich eine kleine Schülergruppe vor dem Schulhaus an der Sonne gemütlich gemacht hat. Vor fünf Wochen waren Alina Andrighetti, Jon Zanetti und Imre Kruit in noch viel wärmeren Gefilden. Als Vertreterin und Vertreter des Hochalpinen Instituts Ftan durften die Jugendlichen an der EiM Student Leadership Conference am Dulwich College in Singapur teilnehmen. Seit zwei Jahren gehört das Hochalpine Institut zu dieser internationalen Schulgruppe.