Ökonom Reiner Eichenberger: «Damit würde Graubünden weltweit Schlagzeilen machen»

Sein Wort hat Gewicht: Reiner Eichenberger, Wirtschaftsprofessor an der Universität Freiburg, gehört zu den bekanntesten und einflussreichsten Ökonomen der Schweiz. Pointierte Aussagen und eigenständige Positionen sind sein Markenzeichen. Am 29. August wird Eichenberger im Rahmen des Wirtschaftsforums Südostschweiz in der Churer Stadthalle auftreten. Im Vorfeld hat die Redaktion mit ihm über den Zustand der Bündner Wirtschaft gesprochen. Der 62-Jährige wohnt mit seiner Familie in Feldmeilen am Zürichsee, und er besitzt eine Ferienwohnung in Pany.