Beim Wirtschaftsforum Südostschweiz wird einiges anders

Das Wirtschaftsforum Südostschweiz hat einen festen Platz im Terminkalender vieler Spitzenkräfte aus Wirtschaft und Politik. Alte Bekannte aus der Geschäftswelt treffen, netzwerken, sich zu aktuellen ökonomischen und politischen Themen austauschen sowie sich von spannenden Referenten inspirieren lassen: All dies ermöglicht das jährliche Stelldichein der Bündner Wirtschaft. Dieses ist im vergangenen August in der Churer Stadthalle bereits zum 24. Mal durchgeführt worden. Ein Traditionsanlass also, der bisher von Domenig Immobilien auf die Beine gestellt wurde.