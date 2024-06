Doris Leuthard und jede Menge Bündner Wirtschaftskompetenz

Networking und hochkarätige Referentinnen und Referenten: Dafür steht das Wirtschaftsforum Südostschweiz. Nach einer optischen und inhaltlichen Auffrischung zum 25-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr wird das Forum heuer zum zweiten Mal von der Liechtensteiner Eventagentur Skunk organisiert. Unter dem Motto «Innovativ und intelligent in die Zukunft» findet das Treffen für Entscheidungsträger aus Wirtschaft, Politik und Wissenschaft am Dienstag, 27. August, in der Churer Stadthalle statt. Erwartet werden mehrere hundert Gäste