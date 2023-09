«Rollbar» und Sportbahnen Braunwald legen ihren Streit bei

Der Streit um den Betrieb einer Bar auf dem Grotzenbüel und den Namensrechten an der «Rollbar» endet mit einem Kompromiss. Das schreiben die Sportbahnen Braunwald und das Gastrounternehmen Gastrowärchstatt in einer gemeinsamen Medienmitteilung. Diese wurde am Montag von der Schlichtungsbehörde versendet. Die Vergleichsvereinbarung sieht demnach vor, dass die Sportbahnen beim Grotzenbüel ihre eigene «Ortstockbar» betreiben. Die Sportbahnen verzichten im Gegenzug auf die Markenrechte der «Rollbar» und «Gastrowärchstatt».